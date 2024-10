Residente y la vez que agregó a Tini Stoessel a su Live pero no supo quién era - VIDEO

De esta forma, un video pasado cuando el ex líder de Calle 13 estrenó "René", se ha viralizado en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Tiktok . ¿De qué trata? René Pérez , unió a su Instagram Live a la cantante argentina Tini Stoessel, sin embargo, no supo quién era y la trató como una fanática más.

"Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no se si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos muy crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones", comenzó diciendo la argentina. "¿Tú nombre es Tini?", respondió René. "Sí, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina", agregó la cantante.