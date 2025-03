Macarena revela que la despidieron de 'Combate' por su peso: "Necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos"

Macarena confesó que ella siempre demostró ser una buena competidora en cada circuito que le ponían dentro del programa, pero que a pesar de ello, las cabezas no dejaron que continúe con su trabajo, pero no por sus capacidades sino por un tema relacionado a su apariencia física.

Según cuenta en el sillón rojo, la exchica reality recibió una llamada de imprevisto, en la que se le explicaba que no seguiría más con su trabajo en el set. "Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita" , le mencionaron.

Ella quedó realmente sorprendida, pues no entendía la verdadera razón por la que estaba siendo retirada del popular espacio televisivo."Me dijeron, 'Maca', es que esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar", expresó.