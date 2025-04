¡Barbie y LeBron James hacen historia! El icono del baloncesto inspira a la próxima generación al convertirse en Ken atleta

La inigualable y longeva carrera de LeBron James en el basquetbol lo llevó a experimentar un sinfin de situaciones. En ese sentido, el jugador de la NBA decidio vestir a su muñeco Ken con prendas especiales de su vida, fundaciones y otros accesorios favoritos. James se decidió por una chaqueta universitaria personalizada sobre la camiseta distintiva " We Are Family " de la Fundación Familiar LeBron James, tenis Nike Terminator High , auriculares Beats , gafas de sol, una riñonera, un reloj y su banda en la muñeca "I Promise" .

Algunos accesorios que incluye el nuevo Ken Atleta de LeBron James

Imagen: Instagram Barbie

Además, los parches de su chaqueta universitaria hacen referencia a hitos de su vida, incluyendo un parche " We Are Family " en homenaje a la Fundación Familiar LeBron James, un parche "23" que representa su icónico número de camiseta y un parche del estado de Ohio que hace un guiño al lugar donde nació y salió campeón con los Cleveland Cavaliers.

Referencias en la vestimenta a la fundación de LeBron James

Imagen: Instagram Barbie

LeBron James solo tuvo palabras de agradecimiento e inspiración para las generaciones futuras.“De niño, tuve la suerte de tener referentes que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación”, afirma James en un comunicado de prensa. “Ahora, de adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las cuales admirar. Por eso, colaborar con Barbie para lanzar el muñeco LeBron James 'Kenbajador' es un gran honor”.