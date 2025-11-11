'Esto es Guerra' compite por galardón en Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El conocido reality de competencias, 'Esto es Guerra', continúa ganando relevancia a nivel internacional tras ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría de Mejor Reality Show. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre.

Con 13 años manteniéndose como líder en su franja horaria y siendo el programa en vivo más popular en la televisión peruana, 'Esto es Guerra' sigue acumulando logros. El programa compite con 'Mundos Opuestos' del canal 13 de Chile y 'La Isla' de Telemundo.

"Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional, pues los Premios Martín Fierro representan a lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos", comentó Diego Quijano, Gerente General de ProTv.

El éxito continuo de 'Esto es Guerra' en el rating

La semana pasada, 'Esto es Guerra' capturó la atención de las familias peruanas con su Gran Semifinal, donde el equipo de los 'guerreros' destacó, alcanzando picos de más de 25 puntos de rating en momentos clave. En general, el programa logró más de 24 puntos, reafirmando su posición dominante.

"Estamos contentos con el alto nivel de programa que tuvimos y se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca en nuestra temporada número 13. Además, debido al éxito puedo anunciar que 'Esto es Guerra' seguira en su internacionalizacion, hemos sido exito en Colombia, Puerto Rico, México, Panamá, Bolivia y se vienen sorpresas", añadió Diego Quijano.

En las competencias recientes, el público disfrutó de emocionantes enfrentamientos en circuitos extremos. Destacaron las victorias de Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria, de Kevin Díaz sobre Mario Irivarren y de Karen Dejo frente a Melissa Loza.