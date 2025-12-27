- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa brindan apoyo a los niños de ANIQUEM por Navidad
Mauricio Diez Canseco y su pareja, Aixa Sosa, contribuyeron con ANIQUEM durante Navidad, confirmando 30 años de dedicación a los niños de la asociación.
Mauricio Diez Canseco, junto a su novia Aixa Sosa, representando a la Fundación Rústica, llevaron asistencia a los niños de ANIQUEM (Asociación de Niños Quemados) durante la temporada navideña. Este gesto refleja 30 años de compromiso y también aclaró que no volverá a participar en política.
Conocido como 'Brad Pizza', Diez Canseco llegó al local de ANIQUEM con Aixa Sosa y la 'Doradas Orquesta', con el objetivo de llevar alegría a los niños de la asociación.
PUEDES VER: Noriega y Quevedo hacen batalla de TikTok y sorprenden a hinchas con premio: "Vamos a sortear...."
"Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó", compartió 'Brad Pizza'.
Mauricio Diez Canseco descarta la política
A pesar de estar involucrado en campañas de ayuda social, el empresario Diez Canseco no tiene intención de presentarse a las próximas elecciones generales.
"Nada con la política, eso está descartado. La última vez que lo intenté no me fue muy bien, así que prefiero ayudar desde mi trinchera. Creo que todos de alguna manera hacemos política, pero desde la empresa generamos tres mil puestos de trabajo y ayudamos en todo lo que podemos", continuó Brad Pizza.
Interés en continuar en Panamericana
"Aún no he conversado con Susana Umbert pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera", comentó el empresario.
- 1
Lotería de Boyacá del miércoles 24 de diciembre: RESULTADOS del Sorteo Extraordinario de NAVIDAD
- 2
Horóscopo de HOY, sábado 27 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco y número de la suerte
- 3
Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de diciembre: a qué hora juega y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90