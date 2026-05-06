Tula Rodríguez comparte su entusiasmo tras volver a América Televisión

Tula Rodríguez ha regresado a la conducción con el programa 'Mande quien mande', manifestando su alegría por volver a América Televisión y reencontrarse con Laura Huarcayo y la Carlota.

"Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de 'Mande quien mande', que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa", destacó Tula.

Acerca de sus compañeros, comentó que, aunque es la primera vez que comparten el escenario, han mantenido una relación profesional durante años basada en respeto y afecto.

"Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa", afirmó Tula Rodríguez después de sus primeras emisiones en 'Mande quien mande'.

Tula Rodríguez contagia con su entusiasmo

Por otro lado, Laura Huarcayo y la Carlota resaltaron las capacidades y trayectoria de Tula Rodríguez, confiando en que impulsará el crecimiento del programa.

"Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato", señaló Laura Huarcayo.

Asimismo, la Carlota comentó que Tula llegó llena de vitalidad y positividad. "Ella es pura energía y alegría, siento que los tres nos complementamos muy bien", concluyó.