El pizzero Mauricio Diez Canseco, conocido popularmente como 'Brad Pizza', sigue dando pasos en el mundo empresarial y fortaleciéndose con una Actitud Mental Positiva (AMP); pronto abrirá su primer Rústica en Colombia.

Por ello, se muestra contento y con mucha personalidad en las redes sociales junto a la imitación que le hace el cómico Alfredo Benavides.

Brad Pizza se confiesa tras nuevo éxito empresarial: "Siempre hay que creer en uno mismo"

En dicho video que se ha viralizado en las redes sociales, ‘Brad Pizza’ se luce lleno de energía y mucha personalidad, demostrando que está viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal y profesional; tal como lo dice la canción ‘Demasiada personalidad’ del colombiano Mike Bahía.

Brad Pizza se sincera tras nuevo éxito empresarial: "Siempre hay que creer en uno mismo".

“En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización” comentó el pizzero.

Aunque muchos suelen sentirse ofendidos o sentir vergüenza por una imitación, Diez Canseco siempre ha mostrado tener una gran personalidad para reírse de sí mismo, soportar las críticas y respetar el trabajo de los artistas.

Brad Pizza destaca talento de Alfredo Benavides tras su imitación

“Alfredo es un genio y siempre me ha imitado con mucho respeto, siempre me he divertido y lo hace bien. En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo”, añadió.