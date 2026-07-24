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Brad Pizza se confiesa tras nuevo éxito empresarial: "Siempre hay que creer en uno mismo"
Empresario Mauricio Diez Canseco, conocido como 'Brad Pizza', afirma que para crecer se debe tener una Actitud Mental Positiva. ¿Qué más expresó?
El pizzero Mauricio Diez Canseco, conocido popularmente como 'Brad Pizza', sigue dando pasos en el mundo empresarial y fortaleciéndose con una Actitud Mental Positiva (AMP); pronto abrirá su primer Rústica en Colombia.
Por ello, se muestra contento y con mucha personalidad en las redes sociales junto a la imitación que le hace el cómico Alfredo Benavides.
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Brad Pizza se confiesa tras nuevo éxito empresarial: "Siempre hay que creer en uno mismo"
En dicho video que se ha viralizado en las redes sociales, ‘Brad Pizza’ se luce lleno de energía y mucha personalidad, demostrando que está viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal y profesional; tal como lo dice la canción ‘Demasiada personalidad’ del colombiano Mike Bahía.
Brad Pizza se sincera tras nuevo éxito empresarial: "Siempre hay que creer en uno mismo".
“En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización” comentó el pizzero.
Aunque muchos suelen sentirse ofendidos o sentir vergüenza por una imitación, Diez Canseco siempre ha mostrado tener una gran personalidad para reírse de sí mismo, soportar las críticas y respetar el trabajo de los artistas.
Brad Pizza destaca talento de Alfredo Benavides tras su imitación
“Alfredo es un genio y siempre me ha imitado con mucho respeto, siempre me he divertido y lo hace bien. En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo”, añadió.
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