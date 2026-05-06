Brad Pizza y Dailyn Curbelo celebraron primer cumpleaños de sus mellizos

El pizzero Mauricio Diez Canseco y la cantante Dailyn Curbelo vivieron momentos de enorme alegría al celebrar el primer año de sus mellizos Valentina y Doménico, hace unos días, junto con sus seres queridos más cercanos y algunas amistades.

"Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", comentó Mauricio Diez Canseco sobre la fiesta de sus mellizos.

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En la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn, además de sus hermanas Daynelis y Dayrelis, madrinas de los mellizos.

"Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", comentó Dailyn.

En 2024, Mauricio Diez Canseco sorprendió a todos al revelar que sería padre junto con Dailyn, tras seguir un tratamiento de fertilidad y cumplir así el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre.