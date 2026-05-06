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Brad Pizza y Dailyn Curbelo celebraron primer cumpleaños de sus mellizos
Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico en una emotiva fiesta con familiares y amigos. La pareja expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos.
El pizzero Mauricio Diez Canseco y la cantante Dailyn Curbelo vivieron momentos de enorme alegría al celebrar el primer año de sus mellizos Valentina y Doménico, hace unos días, junto con sus seres queridos más cercanos y algunas amistades.
"Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", comentó Mauricio Diez Canseco sobre la fiesta de sus mellizos.
En la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn, además de sus hermanas Daynelis y Dayrelis, madrinas de los mellizos.
"Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", comentó Dailyn.
En 2024, Mauricio Diez Canseco sorprendió a todos al revelar que sería padre junto con Dailyn, tras seguir un tratamiento de fertilidad y cumplir así el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre.
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