Mauricio Diez Canseco feliz al compartir la Navidad con sus hijos

Mauricio Diez Canseco, conocido empresario, reflexionó sobre el significado de la Navidad, emocionándose al compartir un almuerzo familiar memorable con sus hijos, lleno de amor, alegría y momentos que guarda en su corazón.

"Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad", comentó el famoso Brad Pizza.

Durante el almuerzo celebrado en el Country Club de San Isidro, Diego Canseco estuvo rodeado de sus hijos Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y los pequeños Valentina y Doménico. Compartieron consejos, risas y recuerdos, aunque Massimo, hijo de Paula Marijuán, no pudo asistir debido a que reside en Barcelona donde estudia Administración.

"Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", añadió 'Brad Pizza'.

Mauricio destacó que su hijo mayor, Rodrigo, logró llegar a Lima para las fiestas. "Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", mencionó orgulloso.

Rumbo a Argentina

Mauricio Diez Canseco también reveló que su plan este año es celebrar una Navidad diferente en Argentina junto a la familia de su novia, Aixa Sosa, con quien lleva casi dos años.

"Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026", concluyó 'Brad Pizza'.