Viral: Reyes Magos son sorprendidos por una fuerte ola y caen al mar - VIDEO

Tras finalizar Navidad y dar bienvenida el Año Nuevo , la tradición de la bajada de reyes es una celebración más que esperada, pero uno simulación viral no resultó bien. Reyes Magos en una lancha perecieron con el fuerte oleaje del mar desde España.

El video viral reemplazo las cabalgatas tradicionales por la puesta de un yate y a los Reyes Magos dando su recorrido por 6 de enero, no obstante, la llegada de sus majestades a las orillas de Oropesa, en España , término con todos en naufragio para las redes sociales.

"La mejor cabalgada que he visto en años", "La famosa 'naufragada'", "Por eso no me llegó nada", "Qué gran remojón para los reyes magos este 2022", son algunos comentarios del video en internet sobre la tradición cristiana.