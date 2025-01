Moisés Piscoya enfurece contra Ricardo Mendoza: 'Me molesta que se burle de personas sordas'

"'El gordito de abajo' que me imagino se refiere a mí, es un intérprete de lengua de señas, indispensable para dar accesibilidad a la información a la comunidad sorda, como parte de sus derechos. Normal por mi físico, lo que me llega es que se burle de mi función y de las personas sordas", escribió el traductor en su red social.

Publicación de Moisés Piscoya en Twitter

¡Eso no fue todo! El traductor aprovechó y pidió al Ministerio de Educación que acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete. "Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuan presa fácil son para estos agresores, porque no pueden denunciar en su idioma", añadió.