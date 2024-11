Registra suceso paranormal y se pone a cantar "La gloria de Dios"

Asimismo, el joven decidió cantar "La gloria de Dios" para sentirse protegido y 'ahuyentar' al supuesto fantasma que está moviendo las cosas de su habitación. El clip cuenta con más de un millón y medio de 'me gusta'.

"A mi me pasa eso y salto por la ventana", "En ese momento todos somos creyentes", "Jaja me pasa", "Yo cuando estoy solo en casa", "A mi también me paso eso", son algunos de los comentarios en la popular red social.