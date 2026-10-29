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Sporting Cristal logra un agónico triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con picantes memes

Sporting Cristal logró hacer respetar su localidad en los minutos finales y ganó 3-2 ante Alianza Lima, un resultado que generó una ola de reacciones en las redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 7
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con picantes memes.
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con picantes memes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con picantes memes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
2 de 7
Hinchas de Sporting Cristal comparten divertidos memes tras victoria contra Alianza Lima.
Hinchas de Sporting Cristal comparten divertidos memes tras victoria contra Alianza Lima. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Hinchas de Sporting Cristal comparten divertidos memes tras victoria contra Alianza Lima. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
3 de 7
Sporting Cristal logra un agónico triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes no perdonan.
Sporting Cristal logra un agónico triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes no perdonan. | Cristal vs Alianza.
Sporting Cristal logra un agónico triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes no perdonan. | Cristal vs Alianza.
4 de 7
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima: estas imágenes se hicieron virales.
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima: estas imágenes se hicieron virales. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima: estas imágenes se hicieron virales. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
5 de 7
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con curiosos memes.
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con curiosos memes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con curiosos memes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
6 de 7
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con creativos memes
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con creativos memes | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Sporting Cristal venció 3-2 ante Alianza Lima y las redes explotan con creativos memes | Composición Líbero / Melanni Miranda.
7 de 7
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima: hinchas comparten curiosos memes en las redes.
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima: hinchas comparten curiosos memes en las redes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Cristal logra triunfo 3-2 ante Alianza Lima: hinchas comparten curiosos memes en las redes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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