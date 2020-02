The Falcon and The Winter Soldier, Wanda Vision y Loki estrenaron tráilers en Super Bowl 2020

El Super Bowl 2020 se desarrolló en medio de una gran expectativa de muchos fanáticos del deporte, aunque también del cine, especialmente de Marvel.

Tras presentarse el tráiler de Black Widow, para felicidad de los seguidores del Universo Marvel, también se estrenaron los esperados tráilers de las series que llegarán a Disney +: The Falcon and The Winter Soldier, Wanda Vision y Loki.

“El universo se está expandiendo. The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision y Loki de MArvel Studios llegarán pronto a Disney", con estas palabras, se presentan las series más esperadas del nuevo servicio en streaming de Marvel.

Sin duda, un Super Bowl 2020 llenó de sorpresas que trajo varias novedades en diferentes series y películas.

Es importan recordar que estas tres series de Marvel podrán ser vistas a través de la plataforma pagada Disney Plus.

El nuevo tráiler de Black Widow