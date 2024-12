Estrenos en streaming: ¿Qué ver desde hoy en Netflix, Amazon Prime y HBO Max?

¿Qué hay en HBO Max para esta semana? Tanto la fantástica Euphoria como Los Gemstone continúan su curso mientras que llega Somebody Somewhere , que aterriza con muy buenas críticas por parte de la prensa. Asimismo, encontrarás la película Space Jam: Nuevas Leyendas , junto a nuevos capítulos de Claws y Nancy Drew . Además, podrás arrancar el viernes con episodios nuevos de B Positive , Batwoman y DC’s Legends of Tomorrow .

Finalmente, Amazon Prime Video ofrece grandes estrenos para que te entretengas. El primero de ellos es As We See It, una comedia de un grupo de compañeros de piso con trastorno del espectro autista, que se esfuerzan por conseguir lo que quieren en la vida.