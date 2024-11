Jim Carrey se aleja del mundo de la actuación: 'He hecho suficiente'

“Bueno, me estoy retirando… probablemente. Hablo en serio, sí. Depende de si los ángeles traen algún tipo de guion que está escrito con tinta dorada que me diga que será realmente algo importante para que la gente la vea” , aseguró el actor durante la promoción de su último proyecto.

Carrey ha señalado también que su decisión se debe al deseo de vivir más tranquilo. Aunque no cierra las puertas del todo a las oportunidades que se presenten más adelante. "Podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo. Amo realmente a mi vida espiritual y siento que… y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”