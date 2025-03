'Blanca Nieves': fecha de estreno en cines, reparto y la tensión entre Rachel Zegler y Gal Gadot

Nunca antes una película de Disney había causado tal expectativa, y no por la cinta en sí, sino por la controversia que se ha ido acumulando desde que se anunció su producción y fecha de lanzamiento . Es así como finalmente, todo está listo para que el live action de Blanca Nieves llegue a los cines latinoamericanos en los próximos días.

Y es que desde hace un par de años, Rachel Zegler fue el centro de la polémica criticando la cinta original de 1937 y con ello ganándose el 'hate' de millones de personas y, recientemente, durante el estreno en Hollywood , Disney no solo tuvo una Premiere controlada , sino que las protagonistas no dieron entrevistas y tampoco fueron vistas juntas.

Sin embargo, aquí Blanca Nieves no sería la típica princesa en apuros, sino la heroína de la misma quien, además de sobrevivir a la amenaza que la acecha, luchará para liberar al reino de las garras del mal .

Si bien desde que se conoció que Zegler y Gadot estarían en esta película, se especuló mucho sobre que ambas no se llevarían nada bien. Sin embargo, recientemente, la revista People reveló lo dicho por sus fuentes donde destaca esta confesión sobre ambas: "no tiene (Rachel Zegler) nada en común con Gal Gadot, madre de cuatro hijos".

La misma People reveló en una nota la conexión que hay entre ambas actrices: "Gal está molesta con todo el drama en torno a la película (...) disfrutó del rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común (...) hicieron un trabajo juntas y eso es todo".