Pilar Jáuregui y Rodrigo Santillán quedaron listos para Tokio 2020

"Llegar a Tokio, ha significado mucho para mi. Después de todo el esfuerzo y dedicación, haber calificado es una gran alegría, sin embargo, sin el apoyo de mi familia, de los peruanos y de UNACEM, no hubiera sido igual. Siempre me han alentado y han depositado su confianza en mí. Desde hace semanas vengo entrenando para las competencias, ejercitando X horas al día en condiciones parecidas a las que me encontraré allá. Me siento preparada y motivada para ir en busca de una medalla y representar a mi país.”, comentó Pilar en el evento virtual.