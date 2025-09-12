0

Academia preuniversitaria en Trujillo abre inscripciones al Ciclo 2025-II

CEPUNT fortalece su liderazgo académico con más de 3,500 jóvenes que buscan formación académica de excelencia.

    Redacción Líbero
    Con un enfoque en competencias y valores, CEPUNT prepara a los jóvenes para alcanzar una vacante en la UNT. Fuente: Difusión.
    ¿Acabas de terminar la secundaria en Trujillo y buscas preparación universitaria? Si tu objetivo es ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), entre tantas academias sobresale una opción: el Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad de Trujillo (CEPUNT).

    Con el respaldo de su prestigio institucional y la experiencia docente, CEPUNT inició el Ciclo 2025-II, pensado para quienes buscan una preparación exclusiva para la UNT.

    Inicio del Ciclo 2025-II en CEPUNT

    En esta nueva convocatoria, el proceso de inscripción alcanzó más de 3 500 estudiantes. Esto refleja la confianza de la comunidad estudiantil en CEPUNT, cuando se trata de calidad académica, experiencia y prestigio.

    El Ciclo 2025-II de CEPUNT inicia con más de 3,500 inscripciones, demostrando la confianza de los estudiantes en su formación. Fuente: Difusión.

    Esta vez, el nuevo ciclo se desarrollará en las modalidades presencial y virtual; brindando la disponibilidad horaria ya sea en la mañana o tarde. Con ello, cada joven tendrá la opción de adaptar su preparación a sus necesidades.

    Formación y preparación académica

    La alta demanda reafirma el reconocimiento de CEPUNT como un espacio de formación y preparación académica en Trujillo. El objetivo es alcanzar una vacante en la UNT, además de fortalecer conocimientos, competencias y valores en cada estudiante.

    Con una calidad educativa y preparación enfocada en la Universidad Nacional de Trujillo, CEPUNT se compromete a ser la mejor opción para aquellos que persiguen un futuro universitario.

    [PUBLIRREPORTAJE]

