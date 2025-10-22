Sporting Cristal vs Universitario: ¡Juega en la Liga 1 y gana un viaje al Caribe gracias a Meridianbet!

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, se llevará a cabo este jueves 23 de octubre de 2025 desde las 8:00 pm. Este encuentro pendiente de la decimocuarta jornada se disputará en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima.

A continuación, te dejamos con este esperado partido de la Liga 1 de Perú para que puedas disfrutar de las mejores cuotas y los pronósticos que te ofrece Meridianbet, además de las noticias deportivas en Meridian Sport.

Y recuerda también que apostando desde S/. 10 y jugando en este y tres partidos más, como mínimo, podrás ganar un viaje todo pagado para ti y un acompañante al Caribe gracias a Meridianbet. ¡Apuesta ya en el fútbol peruano y gana al instante!

REGÍSTRATE CON EL CÓDIGO 5562, JUEGA EN LA LIGA 1 Y GANA AL INSTANTE

Sporting Cristal vs Universitario (23/10 – 8:00 PM)

Sporting Cristal, dirigido por el brasileño Paulo Autuori, se ubica en la cuarta posición del Torneo Clausura con 22 puntos, a once del líder Universitario. Asimismo, se encuentra en la cuarta casilla del Acumulado con 54 unidades; a dos de caer al quinto lugar y a siete de subir al segundo. Los ‘celestes’ llegan a este encuentro tras conseguir un gran triunfo por 1-0 el último fin de semana en Cusco ante Deportivo Garcilaso. Y como local en lo que va de esta Liga 1, el equipo del Rímac registra doce victorias, dos empates y una derrota, con 35 goles a favor y 11 en contra.

Por otro lado, Universitario, liderado por el uruguayo Jorge Fossati, marcha primero con 33 unidades en el Clausura, siete por encima de su más cercano perseguidor que es Cusco FC. Además, también es primero en el Acumulado, pero con 72 puntos. Los ‘cremas’ llegan a este partido como los únicos invictos del Clausura y con seis triunfos al hilo en las últimas fechas. Como visitante en la temporada, el cuadro de Ate registra nueve triunfos, cuatro igualdades y dos caídas. Además, han anotado 21 goles y recibido 11 en esta condición.

¿Cómo llegan a este partido de la Liga 1 2025?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo de cara a este encuentro:

Sporting Cristal

vs Deportivo Garcilaso II: 1-0 por Liga 1

vs ADT: 2-3 por Liga 1

vs Ayacucho FC: 3-0 por Liga 1

vs Juan Pablo II: 0-0 por Liga 1

vs Alianza Atlético: 0-0 por Liga 1

Universitario

vs Ayacucho FC: 2-1 por Liga 1

vs Juan Pablo II: 3-0 por Liga 1

vs Alianza Atlético: 2-0 por Liga 1

vs Cusco FC: 3-2 por Liga 1

vs UTC: 2-1 por Liga 1

Historial reciente entre sí

De los últimos cinco enfrentamientos entre Sporting Cristal vs Universitario, se registra lo siguiente: tres triunfos de los ‘cremas’, uno de los ‘celestes’ y un empate. El cruce por el Apertura de este año terminó 2-0 en favor de la ‘U’. Y la última vez con Cristal como local resultó en victoria del cuadro ‘cervecero’ por 2-1 en la jornada 15 del Clausura 2024.

Las cuotas que te harán ganar

Los pronósticos de los partidos de Liga 1 en Meridianbet dan como favorito a Universitario pagando su triunfo con la cuota de 2.25. La victoria de Sporting Cristal paga 2.94 mientras que el empate paga 2.89.

MERIDIANBET Y KASHIO TE LLEVAN A VER LA CHAMPIONS LEAGUE EN VIVO

Regístrate en Meridianbet con el código 5562, deposita desde S/. 50 mediante Kashio y participa por uno de los dos viajes todo pagado para ver en vivo el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League. ‘La casa de apuestas que apuesta por ti’, lo hace posible.



Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 10 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

[PUBLIRREPORTAJE]