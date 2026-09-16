Festejos icónicos del fútbol: del cuello levantado de Cantona al "Topo Gigio" de Messi

Goles son amores. Un tanto bien anotado en el fondo de la red puede quedar en la memoria colectiva para siempre y la celebración, cuando funciona, es la firma manuscrita del goleador.

Lo que sigue es un recorrido por los festejos que se grabaron a fuego en la retina, tanto del aficionado como del apostador. Si quieres saber qué cuotas acompañan los partidos donde nacen estas celebraciones, registrate aquí para conocer una plataforma segura y seguir cada gol de cerca.

Ahora sí, repasemos el listado que va desde la arrogancia gélida de un francés desafiante en Old Trafford hasta la coreografía nórdica que sacudió el Mundial 2026.

¿El festejo con más aura?

Eric Cantona, 1996. Sunderland visitaba Old Trafford y el francés decidió que aquel día el teatro merecía su mejor escena. Después de marcar un golazo con sello propio, Cantona giró hacia la tribuna, se acomodó el cuello de la camiseta y se quedó inmóvil. Brazos abajo. Mirada fija. La expresión de un hombre que sabe exactamente quién es y no necesita que nadie se lo confirme.

Elegancia, confianza y una dosis generosa de arrogancia. Lo que hoy la generación de redes sociales llama aura. Cantona lo llevaba puesto antes de que existiera la palabra para nombrarlo.

La marca personal de Cristiano Ronaldo

A los 41 años, la persona con más seguidores en todo Instagram, cerca de 679 millones, más que la población de casi cualquier país del planeta, sigue sumando goles como si el tiempo fuera un dato menor.

Cristiano Ronaldo acumula 977 tantos oficiales en su carrera y le restan apenas 23 para alcanzar los 1.000, una cifra que ningún futbolista logró jamás en competiciones oficiales. Repartidos entre Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal, donde ostenta el récord absoluto de goles internacionales con 146, sus números pertenecen más a la ciencia ficción que a la estadística deportiva.

Y su festejo lo acompaña a cada uno de esos goles. El "Siuuu": un salto con giro en el aire y una caída con los brazos abiertos que se convirtió en clásico global, replicado por fanáticos y futbolistas de todas las ligas. Ronaldo no celebra; marca territorio.

Los festejos de Messi: los dedos al cielo y el Topo Gigio en Catar 2022

Lionel Messi construyó su leyenda con los pies, pero sus manos también cuentan la historia. El gesto más habitual —señalar al cielo con ambos índices— lleva décadas acompañándolo y funciona como un ritual silencioso, íntimo, en medio del escándalo del estadio.

Pero fue en el Mundial de Catar 2022 donde Messi sacó un festejo de la galera que nadie esperaba. Tras anotar contra Países Bajos, se plantó frente al banquillo rival y se llevó las manos a las orejas en un homenaje al célebre Topo Gigio de Juan Román Riquelme, aquel gesto porteño que traduce algo así como "¿me escuchás ahora?". Una provocación elegante con dedicatoria incluida.

No fue el único argentino con firma propia: Ángel Di María, su socio en la cancha, convirtió el corazón con las manos en un sello que la hinchada adoptó como propio.

De la vuelta carnero a tomar sol en el césped

Miroslav Klose, el alemán que ostenta el récord goleador en Mundiales, lo celebraba con una vuelta carnero en el aire que desafiaba la gravedad y la prudencia médica.

En el Mundial de Francia 1998, Dinamarca se cruzó con Brasil en cuartos de final y Brian Laudrup anotó el empate transitorio (la verdeamarela terminaría ganando 3-2).

Laudrup se tiró al césped , apoyó la mano izquierda en la cabeza y adoptó una pose de absoluta despreocupación, como si acabara de tomarse el sol en vez de marcarle a la mejor selección del mundo. Un festejo que duró tres segundos y lleva casi treinta años circulando en los medios deportivos.

La arenga de Haaland que merece una mención aparte

Si cada Mundial tiene un sonido, el del 2026 fue "¡Ró! ¡Ró! ¡Ró!". Noruega regresó a la cita máxima después de 28 años de ausencia y Erling Haaland (siete goles en el torneo, eliminación de Brasil incluida) se encargó de que nadie lo olvidara.

El "Remo Vikingo" consiste en un jugador, o el propio Haaland, tomando un bombo, marcando un ritmo constante mientras miles de hinchas, sentados en las gradas, simulan remar al unísono con un rugido nórdico que retumba en el estadio.

La coreografía saltó de las tribunas a Times Square, al Parlamento noruego y hasta a un partido de los Mets. Google le dedicó una animación especial: al buscar el nombre de Haaland, una hilera de vikingos remaba por la pantalla de la computadora.

Un festejo colectivo que trasciende al goleador y convierte a toda la afición en parte del gol. El fútbol inventa rituales cada cuatro años; este fue el del 2026.

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