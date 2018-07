El discreto retorno de la selección de Brasil tras el Mundial Rusia 2018

El desembarco de la delegación - parte - de la selección de Brasil pasó desapercibida debido a la sorpresiva y pronta eliminación de la Copa del Mundo Rusia 2018 a manos de Bélgica en cuartos de final.

Philippe Coutinho - el mayor abanderado - acompañó a Casemiro, Douglas Costa, Gabriel Jesús, Geromer y Taison, quienes llegaron - junto a miembros de la comisión técnica - este domingo al aeropuerto de Río de Janeiro en un vuelo - previa escala en Madrid - procedente de San Petersburgo. La principal figura del plantel dirigido por Tité, Neymar, no fue visto con el resto de jugadores.

Tras una corta espera, un reducido grupo de hinchas que se dieron cita al aeropuerto pudo ovacionar a los seleccionados de la Canarinha. Tité fue uno de los más aclamados. "Tengo orgullo de poder transmitir alguna cosa buena. Solo (quiero) retribuir el cariño que nos están proporcionando. Quiero de corazón agradecer a los aficionados", refirió.

Casemiro - quien no jugó ante Bélgica debido a una suspensión - fue otro que se animó a declarar. "Hace dos años Brasil corría el riesgo de no clasificarse y ahora estamos como favoritos. Hay muchas cosas buenas, no es el fin de una era. Tenemos que valorar", subrayó el volante interno del Real Madrid, quién además defendió la permanencia de Tité como seleccionador.

Esto coincidiría con la versión de los medios locales. La Confederación Brasileña de Fútbol tendría la intención de que el ex estratega del Corinthians permanezca al frente de la 'Verdeamarelha' para la próxima Copa América del 2019 - donde serán anfitriones - y para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.