Paul Scholes elogia la influencia de Josep Guardiola en la selección inglesa

El mítico exjugador inglés, Paul Scholes, cree que el dominio del entrenador español del Manchester City, Josep Guardiola, en la Premier League tiene parte de crédito en el desarrollo y avance a semifinales por parte de la selección dirigida por Gareth Southgate.

"Definitivamente es [una influencia en Inglaterra]. Especialmente cuando ves la forma en que tienen los tres últimos, la forma en que tienen el portero jugando". señaló Scholes a Bein Sports.

El exfutbolista del Manchester United refirió que el mayor acierto de Southgate fue acoplar la idea de 'Pep' dentro de la plantilla de 'Los Tres Leones'.

"No creo que Gareth (Southgate) haya ocultado eso. Él ha ido a ver a Pep y ha elegido su cerebro."Quiere saber cómo produce ese tipo de fútbol. Como aficionado de Inglaterra y ex jugador quiero ver el mejor fútbol posible. España jugó el mejor fútbol, ​​el Manchester City jugó el mejor fútbol, ​​¿por qué no intentar copiar ese tipo de juego?", declaró.

Recordemos que Southgate confesó - antes de iniciarse la Copa del Mundo - haber estudiado y conversado atentamente a Guardiola. El seleccionador de Inglaterra le planteó su idea de jugar con línea de tres y la duda de colocar de quién sería el líbero. Guardiola le dio un nombre: Kyle Walker.

EL DATO

Inglaterra enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial Rusia 2018. Los 'blancos' no llegaban a esta instancia desde Italia 1990.