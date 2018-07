Slaven Bilic: "Ivan Rakitic es el corazón de Croacia"

"Croacia es un país relativamente pequeño pero tenemos grandes comunidades en otras partes del mundo, como Australia, Alemania y Suiza. Con respecto al fútbol, siempre hemos mirado a esos paises porque no tenemos una gran base para reclutar", escribió el exdirector técnico de la selección de Croacia, Slaven Bilić, en su columna en Evening Standard.

Bilić relató que tras vencer a Inglaterra, en el 2006, por dos goles a cero en un partido de clasificación para la Eurocopa 2008, la Federación Croata de Fútbol le había mencionado sobre la existencia de un volante que jugaba junto a su entonces estrella, Mladen Petric, en el FC Basel de Suiza.

"Su nombre, me dijeron, era Ivan Rakitic. Había nacido en Suiza en 1988 y ya había jugado para su equipo Sub-21. Fuimos a verlo, lo vimos tocar y luego tuvimos una gran charla con sus padres. Ivan era solo un niño entonces, dejamos las cosas por un tiempo y luego volvimos. Sus padres son grandes croatas y, como muchos que se van al extranjero, a menudo tienen más identidad nacional que las personas que viven en el país".

"No tuve que convencerlos sobre su hijo jugando para Croacia. Tampoco quería presionar a Ivan. Descubrí en los primeros 10 minutos de conocerlo que no podrías ser frío. Fui cálido con él, traté de explicarle los beneficios de jugar para nosotros: que somos un buen equipo, que realmente queríamos contamos con él. Aunque eso no podía prometérselo porque ya teníamos un buen equipo. Teníamos a jóvenes como Luka Modric, Vedran Corluka, Eduardo, Niko Kranjcar, jugadores que disfrutarían del estilo que estamos jugando".

El exrepresentante de la selección de Croacia en el Mundial Francia 1998 - donde quedó tercera tras perder frente al anfitrión - fue clave para que Rakitic se una al combinado cuando apenas tenía 18 años. "Volví después de un par de semanas y decidió venir con nosotros. Nunca se arrepintió. Se ha dicho que fui el instrumento para convencerlo. No necesitaba mucha persuasión, pero le dije que cuidaríamos de él, que tenía una gran oportunidad y que su habilidad encajaba perfectamente con la forma en que estábamos jugando".

Terminada la persuación, el exdefensor desveló que el padre del ahora volante del FC Barcelona, le había manifestado sobre la existencia de dos propuestas para Iván: Chelsea y Schalke. "Tenía 18 años en ese momento y, en nuestra primera reunión, su padre me dijo que tenía una oferta del Chelsea. El club de la Bundesliga, Schalke, también lo quería y le dije que tal vez era demasiado pronto para ir al Chelsea, que Schalke estaba cerca de su casa y que el alemán era su idioma".

Abogado de profesión, Bilić relató sobre la gran personalidad y adaptación que posee el mediocampista de 30 años. Su determinación y ética han sido los preponderantes durante su carrera. Y aunque no tenga una gran velocidad, la inteligencia para decidir en fracciones de segundos le ha permitido encender los pulmones de los equipos donde estuvo.

"El era 10 y jugó en ese puesto para el Sevilla, donde fue su capitán cuando ganaron la Europa League en 2014. Pero cambió de puesto cuando fue a Barcelona y esa transformación lo ayudó a convertirse en un completo centrocampista. Él es humilde y bastante feliz de hacer el trabajo de 'burro'. Sin embargo, su mayor fortaleza es cuando tiene el balón. Tiene una gran oportunidad con el y puede tomar un gran lanzamiento de falta. ¿Recuerdas el de Argentina cuando golpeó el travesaño?".

Finalmente, Slaven Bilic detalló un dato muy revelador. Croacia ha tenido que sortear dos definiciones de penales para acceder a semifinales: Dinamarca (octavos) y Rusia (cuartos). Iván Rakitic - junto a Luka Modric - han sido los abanderados en esa instancia, a pesar que el volante del Real Madrid fallara frente a Dinamarca.

"Él (Rakitic) y Modric fallaron sus remates cuando perdimos contra Turquía en los cuartos de final de la Eurocopa 2008. Ivan tenía 19. Ahora es un jugador maduro. En situaciones de presión, tiene un cerebro genial, es muy tranquilo y profesional, por lo que es una opción obvia para recibir la quinta penalización", puntualizó.

