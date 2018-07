Inglaterra vs Bélgica: fecha, día, hora y canales del duelo por el tercer lugar del Mundial Rusia 2018

Inglaterra vs Bélgica por el tercer puesto del Mundial Rusia 2018 este sábado a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio de San Petersburgo EN VIVO vía DirecTV Sports, TyC Sports, Caracol TV, TV Pública, Azteca TV. Todos los detalles a través del minuto a minuto de Líbero.pe

Inglaterra vs Bélgica será el partido de definición por el tercer puesto del Mundial Rusia 2018 que se disputará este sábado 14 de julio a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio de San Petersburgo EN VIVO vía DirecTV Sports, TyC Sports, Caracol TV, TV Pública, Azteca TV. Todos los detalles, con video de las incidencias, lo podrás tener a través del minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Bélgica se caracterizó por su buen juego a lo largo de la copa del mundo. El equipo dirigido por Roberto Martínez cayó por la mínima diferencia ante Francia, resultado que pareció ser injusto por lo sucedido en los 90 minutos de juego. Eden Hazard, Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne buscarán irse sin las manos vacías y entregando una alegría al pueblo belga.

Por otro lado llega la Selección de Inglaterra, que terminó cayendo, de manera sorpresiva, ante Croacia. 'Los Tres Leones' eran favoritos en el mencionado encuentro por semifinales, pero su juego fue muy bien contrarrestado por el combinado croata. El trabajo del entrenador Gareth Southgate ha sido más que aceptable y podrían despedirse con, al menos, una medalla.

Este duelo no solo definirá al seleccionado que termine con el tercer lugar, sino también el goleador de Rusia 2018 se podrá confirmar. Hasta el momento, el goleador es Harry Kane, con 6 anotaciones, pero podría ser alcanzado por Romelu Lukaku, quien lleva 4 goles hasta ahora. Los goles en este partido deberían estar asegurados, pero el mundial ha sido muy ajustado.

HORARIOS DEL INGLATERRA - BÉLGICA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m. (ET) / 6.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INGLATERRA - BÉLGICA?

En Internet el duelo entre Inglaterra y Bélgica, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.