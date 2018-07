Alan Shearer: "El partido por el tercer puesto es una estupidez"

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exdelantero de la selección de Inglaterra, Alan Shearer, aseguró que el encuentro por la medalla de bronce en el Mundial Rusia 2018 - fechado para este sábado 14 ante Bélgica - es una "estupidez".

Third and fourth place play off game is utter stupidity. Last thing any player wants. #gethome — Alan Shearer (@alanshearer) 12 de julio de 2018

"El partido por el tercer puesto es una completa estupidez. Es la última cosa que desea cualquier jugador. #Vámonosacasa", refirió el exfutbolista del Newcastle.

El exfutbolista de 47 años - quién actualmente es panelista de la BBC - tuvo palabras de ánimo y elogio hacia el conjunto dirigido por Gareth Southgate a pesar de haber perdido el pase a la final ante Croacia por 2-1.

"Superaron de lejos las expectativas. Bien hecho Inglaterra y bien hecho Gareth Southgate, has estado brillante. Nos has dado un gran espectáculo y has encontrado un sistema que nos da esperanzas", detalló.

La línea de 3 establecida por el estratega de 47 años ha generado bastante revuelo en Inglaterra. El buen 'taining' entre Walker, Jones y Maguire permitió que - ninguna selección - pueda vencerlos por la vía aérea. Justamente, este último también se escribió en su cuenta de Twitter.

Devastated. Absolutely gutted. Thanks to the fans for your incredible support. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁❤️ pic.twitter.com/8fiWVdXrAY — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 11 de julio de 2018

"Devastado. Absolutamente deprimido. Gracias a los fanáticos por su increible apoyo", concluyó.

EL DATO

Alan Shearer representó a los "Tres Leones" durante el periodo de 1992 - 2000. Disputó un total de 63 cotejos en donde anotó en 30 ocasiones.