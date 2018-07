Inglaterra de Kane vs Bélgica de Hazard EN VIVO ONLINE por el tercer puesto del Mundial

Este sábado, en San Petersburgo (9:00 a.m. hora peruana), Inglaterra vs Bélgica se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Azteca TV, Telemundo, Televisa, TyC, Bein Sports, definen al tercer puesto del Mundial Rusia 2018. Harry Kane tendrá un duelo especial con Eden Hazard.

El previa del partido, Bélgica ya sabe lo que es ganar a Inglaterra y en este mismo mundial. Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos dejando una victoria para la selecicón de Eden Hazard y Romelu Lukaku, aunque es cierto que los dos llegaron con un equipo alternado entre titulares y suplentes porque ya estában clasificados a la siguiente instancia.

Sin embargo, este será un partido aparte y así lo explicó el belga Vicent Kompany. "Esperamos con interés el partido contra Inglaterra. Espero que sea un juego para recordar, una última recompensa de ambos equipos a todos los fans del fútbol en todo el mundo", puntualizó no conseguir el pase a la final.

Por su parte, Inglaterra también saldrá con todo para quedarse con el merecido tercer puesto, tras un gran Mundial, que que finalmente no les alcanzó para llegar a la final. Los ingleses serán comandados por el delantero Harry Kaney, quien buscará acabar como goelador del Mundial.

INGLATERRA VS BÉLGICA | POSIBLES ALINEACIONES

Inglaterra: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young, Sterling y Kane. DT. G. Southgate.

Bélgica: Courtois, Dendoncker, Kompany, Vermaelen, Meunier, Thorgan Hazard, Witsel, Fellaini, Mertens, Tielemans y Lukaku. DT. R. Martínez.

INGLATERRA VS BÉLGICA | HORARIOS

España 7:00 p.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Perú 9:00 a.m.

Colombia 09:00 a.m.

Ecuador 09:00 a.m.

México 09:00 a.m.

Estados Unidos / 7:00 a.m.

(Los Angeles), 09:00 a.m.

(Chicago), 10:00 a.m. (Washington), (Nueva York) y (Miami

INGLATERRA VS BÉLGICA | GUÍA DE CANALES

Perú: Latina y Directv Sports.

Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deporte