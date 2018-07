Adil Rami: "La locura que hicimos sirvió para que nos boten del hotel, con Deschamps en pijamas" [VIDEO]

Cuando ganas el Mundial todo está permitido suelen decir, eso pasó con Adil Rami y resto de compañeros de su selección francesa, cuando contó cómo es que pasaron una tremenda noche de locura y desenfreno. Alucinante relato por parte del defensor y capitán del Olympique de Marsella.

El hecho en mención pasó exactamente después de haber vencido al cuadro de Lionel Messi por los octavos de final. Cuando Francia le ganó 4-3 a la Argentina en Rusia 2018, solicitando un momento para disfrutar ¡A las cuatro de la mañana!

"Estábamos en un restaurante. Éramos unos 15. Volvimos a las cuatro de la mañana y empezamos a cantar por los pasillos del hotel. El ambiente era de locura total. Iban llamando puerta por puerta", comenzó relatando el defensor que no participó un solo minuto durante el torneo mundial FIFA.

"Yo me puse el casco y me puse a jugar en mi habitación al Fortnite. Sentí que la tormenta venía hacia mí", explicando el sentido de que iba ser visitado él por sus compañeros para realizar un hecho que estaría marcada por la historia.

Apenas ingresaron a su cuarto, lo único que atino hacer fue lo siguiente: "Tomé un extintor de incendios que había en mi habitación. Salí para ver qué ocurría y Mendy bloqueó la puerta de mi habitación con el pie. Salí corriendo, agarré el extintor y, cuando regresaron, hice un 'Ghostbuster' (expandir por todos lados el contenido del extintor".

Pero no fue la mejor decisión de su vida, sabía que podía haberse visto echado por parte del cuerpo técnico: "Tuve miedo. Cuando vi el alcance de esta estupidez, pensé: 'Me van a despedir'. Al principio había humo por todo el pasillo. No sabía cómo funcionaba el sistema de extinción de incendios".

Finalmente, la reacción del castigo por parte del hotel fue definitiva: "Fue una locura. De repente, llegaron miembros de seguridad y nos advirtieron de que eso era tóxico. En las habitaciones, la gente iba despertando. Una mujer que habló en ruso nos dijo que nos fuéramos, creo. Todos salimos del hotel, los empleados y todo. Didier Deschamps estaba en pijama y también salió. Cuando lo vi venir hacia nosotros pensé: '¡Ah mierda!'".

EL DATO:

Adil Rami llegó procedente del Sevilla al Olympique de Marsella.