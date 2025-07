Así activas el 'Modo Capibara' en el WhatsApp de tu teléfono Android: GUÍA paso a paso

Con la llegada de la última actualización de WhatsApp, finalmente la app de Meta te permite personalizar tu aplicativo a tal punto de cambiar todos los aspectos que te ocurran: fondos de pantalla, íconos personalizados, tipos de fuente, pantalla de bloqueo, entre otros detalles.

Si eres fanático del Capibara, estos simpáticos roedores que en Perú se llaman Ronsoco, entonces estás de suerte, puesto que ahora podrás activar el 'Modo Capibara' en el WhatsApp de tu smartphone Android.

Por si no lo sabes, la aplicación Nova Launcher ahora te permite personalizar todos los aspectos de tu smartphone y con ello ahora podrás tener el 'Modo Capibara' en tu Android. Si tienes un iPhone de Apple no podrás tenerlo, por lo que te recomendamos no intentar seguir esta GUÍA ya que no te servirá de mucho.

Activa el Modo Capibara en WhatsApp

Para activar el 'Modo Capibara' solo deberás descargar GRATIS la aplicación Nova Launcher. La puedes encontrar en la propia Play Store y luego de ello deberás asegurarte tener diferentes imágenes de este roedor peruano.

La app GRATUITA para WhatsApp es Nova Launcher. Foto: captura.

Te recomendamos que las imágenes que descargues en tu Android, sean en formato PNG, sin fondo, para que de esta forma quede mejor el resultado. Si cumples con este requisito, ahora sí, sigue esta guía de tres pasos para obtener este 'Modo' de WhatsApp.

Entra a Nova Launcher y utiliza las imágenes de Capibara en tu teléfono Android.

Mantén pulsado sobre el logo de WhatsApp y pulsa 'Editar' para cambiar el logotipo.

Ajusta las imágenes para que puedan calzar perfecto.

Recuerda que gracias a Nova Launcher no solo podrás activar el 'Modo Capibara', sino también diferentes Modos que puedes ir desbloqueando de forma gratuita.