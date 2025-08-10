El Honor potente más barato que el Samsung A56 y lo supera con pantalla ENORME, mejor brillo y batería para DOS DÍAS

Los celulares de Honor son un gran ejemplo de innovación, conjugado con precios muy accesibles, así como especificaciones que asombran a los usuarios en diversas partes del mundo, siendo un caso emblemático de esto el Honor x9c, que también lleva por nombre Honor Magic 7 Lite, dependiendo del país donde se encuentre.

Se trata de un smartphone con prestaciones superiores comparado con muchos en su rango de precio, como su gran pantalla, buena memoria, almacenamiento, cámaras con muchos megapíxeles, batería duradera y diseño precioso.

Características principal del Honor x9c

El Honor x9c viene con una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, junto a resolución de 2,700 x 1,224 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, a la vez de un brillo notable con 4,000 nits máximos, junto con resistencia acuática IP65 y certificado de 5 estrellas SGS contra caídas.

Al mismo tiempo, viene con procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que lo hace muy resistente a las tareas diarias, así como a la multitarea. Del mismo modo, cuenta con RAM de 8GB, junto con memoria interna de 256GB y 512GB.

Asimismo, el Honor x9c nos trae batería de 6,600mAh que te dará potencia de uso por casi dos días, a la vez de una carga rápida de 66W, el cual te garantiza que el celular estará cargado en unos 45 minutos al 100 por ciento.

No menos importante es que la fotografía incluye cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, así como gran angular de 5 megapíxeles y frontal de 16 megapíxeles. Por su parte, la grabación de video trae 4K a 30fps, así como 1080p a 30fps.

En cuanto al sistema operativo, el Honor x9c nos trae el MagicOS 8.0 basado en Android 14, uno de los mejores del momento, sacando mucha ventaja al HyperOS de Xiaomi gracias a su solvencia, integración y personalización.

Asimismo, cuenta con 4 años de actualizaciones para el software, así como para los parches de seguridad.

Precio del Honor x9c en 2025

Si quieres comprarte el Honor x9c este 2025, entonces en México lo puedes encontrar desde los 5,489 pesos; en Perú desde los 1,139 soles; en Colombia desde los 1,145.900 pesos; en España desde los 305 euros (Amazon).