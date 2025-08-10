Este Motorola pequeño deja en ridículo al iPhone 16e: pantalla de 120Hz, brutal RAM de 12GB y batería con carga rápida

Si te gustan los celulares pequeños y no quieres comprar un gama alta que podría costarte mucho más de lo que esperas, entonces Motorola cuenta con una sorpresa para ti que, en dimensiones reducidas, te dará calidad en todo sentido: se trata del Motorola Edge 50 Neo, el cual está a buen precio y, además, tiene diseño precioso, así como una ficha técnica brutal.

Pantalla y procesador del Motorola Edge 50 Neo

El Motorola Edge 50 Neo nos abre las puertas con su pantalla OLED LTPO de 6,36 pulgadas (no curva), con resolución Super HD de 2,670 x 1,220 píxeles, con una fluida tasa de refresco de 120 hercios, además de un brillo brutal de 3,000 nits, a la vez de protección anticaídas Gorilla Glass 3, certificación acuática IP68 y certificado militar MIL-STD-810H para soportar condiciones extremas.

En cuanto al procesador, este celular incluye el MediaTek Dimensity 7300 que va bien con videojuegos relativamente pesados a nivel gráfico, junto con RAM de 12GB con LPDDR4X y memoria interna que llega hasta los 512GB con tecnología uMPC.

Batería y software del Motorola Edge 50 Neo

Respecto a la autonomía, el Motorola Edge 50 Neo viene con batería de 4,310mAh, a la vez de carga rápida de 68W, junto con carga rápida inalámbrica de 15W; es decir, que el celular estará cargado en menos de 45 minutos.

En cuanto al sistema operativo, este dispositivo móvil fue lanzado en 2024 con Android 14 casi puro y casi nulas modificaciones, pero con una política de actualizaciones de 5 años de actualizaciones para soporte de software como para parches de seguridad.

Foto y video del Motorola Edge 50 Neo

Si pasamos a la fotografía, el Motorola Edge 50 Neo tiene triple cámara trasera, contando con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, 13 megapíxeles de ultra gran angular, 10 megapíxeles de teleobjetivo 3X y frontal de 50 megapíxeles.

En tanto que la grabación de video de este celular nos trae resolución máxima de 4K a 30fps en todos sus sensores y estabilización en la cámara trasera.

Precio del Motorola Edge 50 Neo en 2025

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Neo este 2025, entonces en México lo venden desde los 4,684 pesos; en Colombia desde los 1,309.900 pesos; en España desde los 247 euros (Amazon).