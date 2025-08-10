- Hoy:
No gastes en el iPhone 16 para tener IA, buena pantalla y gran funcionamiento: este Samsung barato lo tiene todo y más
Además, este terminal Samsung cuenta con una gran política de actualizaciones, así como un potente software, el cual destaca por ser de los mejores del mundo.
La inteligencia artificial se está masificando cada vez más en diversos dispositivos, por lo que estamos a puertas de una integración total con la IA al cual será clave a la hora de hacer una compra y el Samsung ha dado pasos agigantados en este aspecto, al punto que un terminal accesible a nivel precio como el Samsung A26 cuenta con esta particularidad.
PUEDES VER: Este Samsung encabeza la lista de los más vendidos del 2025: precio cómodo, 512GB de almacenamiento y batería duradera
Samsung A26: pantalla, procesador y batería
El Samsung A26 nos sorprende desde el arranque con su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, así como resolución FullHD+, así como una notable tasa de refresco de 120 hercios que nos dará mucha fluidez, a la vez de protección anticaídas con Gorilla Glass Victus.
El procesador de este terminal es el Exynos 1280, que va espléndido en las tareas diarias y un poco más, así como RAM de 6GB y 8GB, junto con memoria interna en versiones de 128GB y 256GB.
La autonomía del Samsung A26 es uno de sus mejores puntos, ya que la batería que trae es de 5,000mAh, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 25W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 100 minutos, aproximadamente.
Samsung A26: sistema operativo
El sistema operativo de todos los Samsung es espléndido por su solvencia, integración, contando con el OneUI 7 basado en Android 15, a la vez de una política de actualizaciones de 6 años para software y parches de seguridad. Asimismo, viene con herramientas de inteligencia artificial gracias a Galaxy AI.
Samsung A26: foto y video
Si pasamos por la fotografía, el Samsung A26 cuenta con triple cámara trasera, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, frontal de 13 megapíxeles.
Sobre la grabación de video, este celular tiene resolución en 4K a 30fps en la cámara trasera, mientras que el ultra gran angular y sensor delantero lo hace solo en 1080p a 30fps.
Samsung A26: precio en 2025
SI te quieres comprar este potente celular a buen precio este 2025, en México lo venden desde los 3,949 pesos; en Perú desde los 929 soles; en Colombia desde los 975.148 pesos; en España desde los 210 euros (Amazon).
