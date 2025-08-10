No gastes en el iPhone 16 para tener IA, buena pantalla y gran funcionamiento: este Samsung barato lo tiene todo y más

La inteligencia artificial se está masificando cada vez más en diversos dispositivos, por lo que estamos a puertas de una integración total con la IA al cual será clave a la hora de hacer una compra y el Samsung ha dado pasos agigantados en este aspecto, al punto que un terminal accesible a nivel precio como el Samsung A26 cuenta con esta particularidad.

Samsung A26: pantalla, procesador y batería

El Samsung A26 nos sorprende desde el arranque con su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, así como resolución FullHD+, así como una notable tasa de refresco de 120 hercios que nos dará mucha fluidez, a la vez de protección anticaídas con Gorilla Glass Victus.

El procesador de este terminal es el Exynos 1280, que va espléndido en las tareas diarias y un poco más, así como RAM de 6GB y 8GB, junto con memoria interna en versiones de 128GB y 256GB.

La autonomía del Samsung A26 es uno de sus mejores puntos, ya que la batería que trae es de 5,000mAh, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 25W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 100 minutos, aproximadamente.

Samsung A26: sistema operativo

El sistema operativo de todos los Samsung es espléndido por su solvencia, integración, contando con el OneUI 7 basado en Android 15, a la vez de una política de actualizaciones de 6 años para software y parches de seguridad. Asimismo, viene con herramientas de inteligencia artificial gracias a Galaxy AI.

Samsung A26: foto y video

Si pasamos por la fotografía, el Samsung A26 cuenta con triple cámara trasera, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, frontal de 13 megapíxeles.

Sobre la grabación de video, este celular tiene resolución en 4K a 30fps en la cámara trasera, mientras que el ultra gran angular y sensor delantero lo hace solo en 1080p a 30fps.

Samsung A26: precio en 2025

SI te quieres comprar este potente celular a buen precio este 2025, en México lo venden desde los 3,949 pesos; en Perú desde los 929 soles; en Colombia desde los 975.148 pesos; en España desde los 210 euros (Amazon).