El A56 es potente, pero este Samsung es el único REY de la gama media: pantalla Super AMOLED, 3 cámaras y amplia memoria

Los terminales de Samsung siempre son de los más buscados por millones de usuarios alrededor del mundo. La gama media es uno de los segmentos donde han ingresado con fuerza desde hace un par de años, al punto de ser uno de los reyes de este segmento, donde uno de sus mejores exponentes es el Samsung A55.

Estamos ante un celular asombroso, con una ficha técnica que deja con la boca abierta a cualquiera que se tope con sus prestaciones de última generación, además de un precio competitivo que ha bajado este 2025.

Pantalla, procesador y precio del Samsung A55

El Samsung A55 viene con pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas, con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, Vision Booster para mejorar la calidad de imagen, así como brillo máximo de 1,000 nits, así como certificación IP67 que lo hace resistente al agua.

En cuanto al procesador, este celular viene con el chip casero Exynos 1480, RAM de 8GB, mientras que su memoria interna es de 128GB y 256GB. Tiene un funcionamiento óptimo para la multitarea y videojuegos más menos demandantes a nivel gráfico.

El Samsung A55 trae una batería de 5,000mAh, a la vez de carga rápida de 25W, esto último ya fue superado con la nueva generación gama media de los Galaxy A, ya que estos incluyen 45W.

Foto y video del Samsung A55

La fotografía del Samsung A55 nos trae resultados bastante buenos que se mantienen con la misma calidad este 2025. Por ello, en la parte trasera cuenta con triple cámara con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 32 megapíxeles.

La grabación del video lo hace en 4K a 30fps en el lente principal, el ultra gran angular y la frontal. Eso sí, solo viene con estabilización electrónica (EIS).

Sistema operativo del Samsung A55

El Samsung A55 viene con OneUI 6.1 basado en Android 14, contando con una extensa política de actualizaciones con 5 años en soporte para software, como para los parches de seguridad.

Precio en 2025 del Samsung A55

Para adquirir el Samsung A55 este 2025, en México lo encuentras desde los 6,768 pesos; en Perú desde los 1,339 soles; en Colombia desde los 1,739.900 pesos; España desde los 286 euros (Amazon).