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Último temblor HOY, martes 7 de julio, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP
AQUÍ puedes conocer los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) relacionados con la actividad sísmica en el país. ¿Se registró un último sismo?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de emitir reportes oficiales que permiten monitorear de manera continua la actividad sísmica en el país. A través de estos informes, se ofrece información actualizada sobre los movimientos telúricos recientes, incluyendo detalles como la ubicación y la magnitud de los eventos. A continuación, todo lo que debes saber sobre el último temblor, registrado hoy, martes 7 de julio de 2026. ¿Cuál fue su magnitud, epicentro y más?
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Temblor HOY, 7 de julio, EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú, según el IGP
Temblor hoy en Pasco
- Fecha y hora: 07/07/2026 - 05:46:55
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 15 km
- Latitud: -10.41
- Longitud: -75.54
- Intensidad: II-III en Huancabamba
- Referencia: 3 km al noroeste de Huancabamba, Oxapampa (Pasco)
Temblor hoy en Arequipa
- Fecha y hora: 07/07/2026 - 05:12:19
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 22 km
- Latitud: -16.56
- Longitud: -71.78
- Intensidad: II-III en Vítor
- Referencia: 20 km al sureste de Vítor, Arequipa (Arequipa)
Temblor hoy en Arequipa
- Fecha y hora: 07/07/2026 - 03:02:06
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 33 km
- Latitud: -15.70
- Longitud: -74.54
- Intensidad: II-III en Yauca
- Referencia: 5 km al sur de Yauca, Caravelí (Arequipa)
Temblor hoy en Lima
- Fecha y hora: 07/07/2026 - 01:33:22
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 40 km
- Latitud: -11.80
- Longitud: -77.44
- Intensidad: II-III en Ancón
- Referencia: 30 km al oeste de Ancón, Lima (Lima)
¿Cómo prepararse ante un sismo?
La prevención juega un papel muy importante en la disminución de riesgos frente a un sismo. Instituciones como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sugieren fomentar una cultura de preparación continua frente a cualquier temblor en Lima o situaciones similares.
Entre las acciones más relevantes se encuentra la participación activa en simulacros, que pueden ser organizados tanto por entidades oficiales como en el ámbito familiar, educativo o laboral. Estas actividades permiten a la ciudadanía reaccionar de manera más efectiva ante un posible sismo de mayor intensidad en el país, contribuyendo así a minimizar los daños personales y materiales.
¿Qué diferencia hay entre un temblor y terremoto?
El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló que los términos temblor y terremoto se refieren al mismo fenómeno natural, aunque su uso varía según la costumbre de cada nación.
- En Perú, se prefiere el término terremoto cuando el movimiento telúrico causa daños significativos o pérdidas de vidas.
- Se utiliza el término temblor o sismo para describir eventos que no generan afectaciones graves. Desde una perspectiva técnica, ambos términos pertenecen a la misma actividad sísmica que monitorea el Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo cual resulta fundamental para entender el comportamiento del último sismo registrado en el país y otros eventos similares.
¿Cuál fue el último sismo en Lima?
IGP compartió un informe sobre el último sismo, el cual se llevó a cabo el 6 de julio de 2026.
-Fecha y Hora Local: 06/07/2026 - 09:36:23.
-Magnitud: 3.6.
-Profundidad: 58km.
-Latitud: -11.83.
-Longitud: -77.27.
-Intensidad: III Ancón.
- Referencia: 13 km al SO de Ancón, Lima - Lima.
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