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Temblor en Perú HOY, domingo 5 de julio, EN VIVO: epicentro, hora y magnitud de los últimos sismos, según el IGP
Actualización en tiempo real de los sismos registrados en Perú por el IGP, junto con recomendaciones de seguridad ante la constante actividad sísmica.
En Perú, la actividad sísmica es constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, este seguimiento EN VIVO recopila los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú, donde se actualiza la información sobre epicentro, magnitud y profundidad de cada movimiento telúrico registrado hoy, domingo 5 de julio. Además, se incluyen recomendaciones clave para saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo.
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Temblor HOY, domingo 5 de julio, en Perú EN VIVO: epicentro, hora y magnitud, vía IGP
Temblor hoy en Ica
- Fecha: 05/07/2026 06:51:41
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 34 km
- Latitud: -15.88
- Longitud: -75.39
- Intensidad: II-III San Juan de Marcona
- Referencia: 62 km al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca – Ica
Temblor hoy en Arequipa
- Fecha y hora local: 05/07/2026 02:10:07
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 13 km
- Latitud: -15.79
- Longitud: -71.79
- Intensidad: II-III Maca
- Referencia: 17 km al sur de Maca, Caylloma – Arequipa
Temblor en Perú HOY EN VIVO: seguimiento de sismos según el IGP
El monitoreo sísmico en Perú se realiza de forma permanente a través de sistemas especializados que permiten informar en tiempo real sobre los eventos registrados en distintas regiones del país. Estos datos son difundidos por el Instituto Geofísico del Perú, entidad encargada de mantener actualizada la información oficial sobre cada movimiento telúrico. El objetivo de este seguimiento EN VIVO es brindar a la población datos confiables y oportunos para reforzar la prevención ante posibles emergencias.
¿Para qué sirve la mochila de emergencia en un sismo?
La mochila de emergencia es un elemento básico de preparación familiar. Su finalidad es garantizar la supervivencia y la atención inmediata durante las primeras 24 horas después de un desastre natural. En un país como Perú, donde los sismos son frecuentes, contar con esta mochila permite actuar con rapidez y reducir riesgos mientras se espera ayuda especializada.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Para estar realmente preparado ante un sismo, la mochila debe incluir artículos esenciales que cubran las necesidades básicas:
- Productos de higiene personal
- Botiquín con vendas, gasas, alcohol, pastillas y desinfectantes
- Abrigo o ropa de cambio
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Elementos de comunicación como linterna, radio o baterías
- Insumos especiales para bebés, adultos mayores o personas con necesidades específicas
Sistema de alertas sísmicas en Android de Google
Además de los sistemas oficiales, la tecnología también aporta herramientas de prevención. El sistema de alertas sísmicas desarrollado por Google en dispositivos con Android permite detectar movimientos telúricos mediante sensores integrados en los teléfonos. Este sistema puede enviar notificaciones segundos antes de que se sienta el sismo, lo que brinda un margen de reacción importante para ponerse a resguardo. Para activarlo en el celular, generalmente se deben seguir estos pasos:
- Ingresar a configuración del dispositivo
- Acceder a "Seguridad y emergencia" o "Ubicación avanzada".
- Activar la opción de "Alertas de terremotos".
- Mantener activa la ubicación y conexión a internet
Aunque es una herramienta útil de apoyo, su disponibilidad puede variar según el modelo del equipo y no está presente en todos los dispositivos.
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