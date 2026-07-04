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Temblor en Perú HOY, sábado 4 de julio, EN VIVO: dónde fue el epicentro y la magnitud del último sismo, según el IGP
El Perú mantiene una vigilancia sísmica continua, y el Instituto Geofísico del Perú brinda información EN VIVO sobre los últimos sismos, incluyendo su magnitud.
En Perú, la actividad sísmica es un fenómeno habitual, lo que lleva al Instituto Geofísico del Perú (IGP) a llevar a cabo un monitoreo constante de estos eventos. Este organismo oficial se encarga de dar información en tiempo real sobre cada sismo, lo que permite a la ciudadanía estar al tanto de los movimientos telúricos, especialmente en Lima. Los reportes incluyen detalles como la magnitud, la ubicación del epicentro y las alertas pertinentes. Asimismo, la cobertura EN VIVO ofrece recomendaciones cruciales para que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo, garantizando así una mejor preparación ante estos eventos.
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Temblor en Perú HOY, 4 de julio: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP
Temblor hoy en Amazonas
- Fecha: 04/07/2026 – 07:24:32
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 18 km
- Latitud: -4.47
- Longitud: -77.79
- Intensidad: II (Santa María de Nieva)
- Referencia: 16 km al noreste de Santa María de Nieva, Condorcanqui – Amazonas
Sistema de alertas de sismos de Google (Android)
Un nuevo sistema ha sido desarrollado para identificar movimientos sísmicos a través de sensores incorporados en dispositivos Android. Esta tecnología tiene la capacidad de enviar alertas con unos segundos de anticipación, permitiendo a los usuarios prepararse antes de experimentar el temblor.
- Ir a Configuración del celular
- Ingresar a “Seguridad y emergencia” o “Ubicación avanzada”.
- Activar la opción “Alertas de terremotos”.
- Mantener la ubicación y conexión a internet activas.
- Este sistema es útil como complemento informativo ante un posible temblor de hoy en Lima, Perú, aunque no está disponible en dispositivos iPhone.
Números de emergencia ante un sismo o desastre
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de Carreteras: 110
- Infosalud: 113
- EsSalud COVID-19: 107
- Línea contra la violencia familiar: 100
- Atención EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró que los términos sismo, temblor y terremoto se refieren al mismo fenómeno natural, aunque su uso varía según la tradición de cada nación. En Perú, se denomina terremoto a aquellos movimientos que provocan daños materiales o pérdidas de vidas, mientras que el término temblor se aplica a los movimientos que solo son perceptibles sin generar consecuencias significativas.
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