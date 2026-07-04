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Temblor en Perú HOY, sábado 4 de julio, EN VIVO: dónde fue el epicentro y la magnitud del último sismo, según el IGP

El Perú mantiene una vigilancia sísmica continua, y el Instituto Geofísico del Perú brinda información EN VIVO sobre los últimos sismos, incluyendo su magnitud.

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, sábado 4 de julio, EN VIVO: dónde fue el epicentro y la magnitud del último sismo, según el IGP.
Temblor en Perú HOY, sábado 4 de julio, EN VIVO: dónde fue el epicentro y la magnitud del último sismo, según el IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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En Perú, la actividad sísmica es un fenómeno habitual, lo que lleva al Instituto Geofísico del Perú (IGP) a llevar a cabo un monitoreo constante de estos eventos. Este organismo oficial se encarga de dar información en tiempo real sobre cada sismo, lo que permite a la ciudadanía estar al tanto de los movimientos telúricos, especialmente en Lima. Los reportes incluyen detalles como la magnitud, la ubicación del epicentro y las alertas pertinentes. Asimismo, la cobertura EN VIVO ofrece recomendaciones cruciales para que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo, garantizando así una mejor preparación ante estos eventos.

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Temblor en Perú HOY, 4 de julio: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

09:46
4/7/2026

Temblor hoy en Amazonas

- Fecha: 04/07/2026 – 07:24:32

- Magnitud: 3.4

- Profundidad: 18 km

- Latitud: -4.47

- Longitud: -77.79

- Intensidad: II (Santa María de Nieva)

- Referencia: 16 km al noreste de Santa María de Nieva, Condorcanqui – Amazonas

Sistema de alertas de sismos de Google (Android)

Un nuevo sistema ha sido desarrollado para identificar movimientos sísmicos a través de sensores incorporados en dispositivos Android. Esta tecnología tiene la capacidad de enviar alertas con unos segundos de anticipación, permitiendo a los usuarios prepararse antes de experimentar el temblor.

  • Ir a Configuración del celular
  • Ingresar a “Seguridad y emergencia” o “Ubicación avanzada”.
  • Activar la opción “Alertas de terremotos”.
  • Mantener la ubicación y conexión a internet activas.
  • Este sistema es útil como complemento informativo ante un posible temblor de hoy en Lima, Perú, aunque no está disponible en dispositivos iPhone.

Números de emergencia ante un sismo o desastre

  • Policía Nacional: 105
  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil: 115
  • Policía de Carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • EsSalud COVID-19: 107
  • Línea contra la violencia familiar: 100
  • Atención EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró que los términos sismo, temblor y terremoto se refieren al mismo fenómeno natural, aunque su uso varía según la tradición de cada nación. En Perú, se denomina terremoto a aquellos movimientos que provocan daños materiales o pérdidas de vidas, mientras que el término temblor se aplica a los movimientos que solo son perceptibles sin generar consecuencias significativas.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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