Epicentro del temblor HOY, jueves 2 de julio, EN VIVO: hora exacta y magnitud del último sismo en el Perú según el IGP

El último sismo registrado hoy en el Perú mantiene en alerta informativa a la población. De acuerdo con el monitoreo constante del Instituto Geofísico del Perú (IGP), cada temblor registrado es difundido en tiempo real a través de sus canales oficiales, lo que permite conocer la magnitud, la hora y la ubicación del epicentro. En esta cobertura en vivo, repasamos la información oficial disponible, además de recomendaciones clave ante un sismo o posible terremoto.

Temblor HOY, 2 de julio, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP 09:29 ¿Qué debo hacer si me encuentro en la calle cuando ocurre un sismo? Si te sorprende un sismo en la vía pública, dirígete de inmediato a un espacio abierto, alejado de edificios, postes, árboles y cables eléctricos. En caso de estar conduciendo, reduce la velocidad y estaciona con cuidado en un lugar seguro.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la institución responsable de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. Cada vez que ocurre un sismo, ya sea en Lima o en otra parte del territorio nacional, este organismo actualiza información como la magnitud, la profundidad y el epicentro, lo que ayuda a la población a estar debidamente informada.

En el caso del último sismo de hoy, el reporte oficial del IGP se convierte en la fuente principal para confirmar el lugar exacto del movimiento telúrico. Estas actualizaciones forman parte del sistema de monitoreo permanente que busca dar una respuesta rápida ante cualquier temblor de hoy o eventual terremoto en el Perú.

¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?

Aunque en el lenguaje cotidiano muchas veces se usan como sinónimos, existe una diferencia práctica entre ambos términos. Un sismo es cualquier movimiento de la Tierra producto de la liberación de energía en las placas tectónicas. Sin embargo, en el Perú solemos llamar temblor a los eventos de menor intensidad y terremoto a aquellos de mayor magnitud y con potencial destructivo significativo.

En otras palabras, todo terremoto es un sismo, pero no todo temblor alcanza la categoría de terremoto. Esta distinción ayuda a contextualizar mejor cada evento registrado por el Instituto Geofísico del Perú IGP, especialmente cuando se reporta el Último sismo hoy Perú o se informa sobre actividad sísmica en Lima Perú.

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?

Ante la constante actividad sísmica en el país, el IGP y las entidades de gestión de riesgos recomiendan tener lista una mochila de emergencia para responder durante las primeras horas después de un temblor de hoy o de un evento mayor como un terremoto. Estos son los elementos esenciales:

Artículos de higiene personal

Botiquín con vendas, alcohol, gasas, medicamentos básicos y material de primeros auxilios

Abrigo para protegerse del frío

Alimentos no perecibles, como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo

Radio portátil o linterna con baterías

Artículos especiales según las necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas

Tener esta mochila preparada puede marcar la diferencia durante una emergencia tras un sismo, especialmente en zonas urbanas como Lima, Perú, donde el acceso inmediato a recursos puede verse limitado.