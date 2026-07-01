Temblor en Perú HOY, miércoles 1 de julio, EN VIVO: dónde fue el epicentro y la magnitud del último sismo, según el IGP

En el Perú, la actividad sísmica se mantiene bajo vigilancia constante y en tiempo real a través de reportes oficiales. En esta cobertura informativa sobre el temblor de hoy en Lima, Perú, te contamos los últimos registros del sismo en el país, actualizados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como las zonas donde se habría ubicado el epicentro del temblor de hoy, la magnitud del sismo en el Perú hoy y las principales recomendaciones de seguridad frente a un sismo o temblor registrado en distintas regiones del país.

Temblor HOY, 1 de julio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP 09:33 Temblor hoy en Piura - Fecha y hora local: 01/07/2026 06:51:39 - Magnitud: 3.8 - Profundidad: 27 km Latitud: -6.14 - Longitud: -81.38 - Intensidad: II–III en Sechura - Referencia: Sismo a 90 km al suroeste de Sechura, Sechura - Piura 09:31 Temblor hoy en Loreto, Perú - Fecha y hora local: 01/07/2026 04:14:27 - Magnitud: 4.3 - Profundidad: 144 km - Latitud: -7.59 - Longitud: -74.50 - Intensidad: II–III en Contamana - Referencia: Sismo a 62 km al sureste de Contamana, entre Ucayali y Loreto

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

Los eventos sísmicos registrados en el país son difundidos en tiempo real por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) para informar a la población sobre cada sismo ocurrido en el Perú. En el caso del temblor de hoy, los reportes oficiales detallan la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud del movimiento telúrico, y el IGP mantiene un sistema de actualización continua para que la ciudadanía, especialmente en zonas como Lima, Perú, pueda conocer con rapidez cualquier temblor o variación sísmica relevante.

¿Cómo activar la alerta de sismos?

En el contexto del monitoreo de sismos en el Perú, existen dos sistemas principales para recibir alertas tempranas directamente en el celular, algo clave para quienes viven en zonas de alta actividad sísmica como Lima, Perú, o en regiones cercanas al litoral.

Sistema de alertas de terremotos de Google (Android)

Este sistema permite detectar movimientos sísmicos mediante sensores integrados en dispositivos Android, enviando una alerta segundos antes de que se sienta el temblor de hoy.

Ir a Configuración del celular

Ingresar a "Seguridad y emergencia" o "Ubicación avanzada".

Activar la opción "Alertas de terremotos".

Mantener la ubicación y conexión a internet activas

Este sistema es útil como complemento informativo ante un posible temblor de hoy en Lima, Perú, aunque no está disponible en dispositivos iPhone.

Alertas del SISMATE (Android y iPhone)

El sistema SISMATE, impulsado por el Estado peruano, es una de las herramientas más importantes ante un sismo en el Perú, ya que no depende de internet y utiliza la red celular para emitir alertas sonoras.

En Android: activar "Alertas de emergencia inalámbricas" en el menú de seguridad.

En iPhone: habilitar las "Alertas gubernamentales" en la sección de notificaciones.

Este sistema está diseñado para advertir a la población de forma masiva ante un temblor en el Perú hoy, incluso si el celular está en silencio.

¿Qué hacer si tienes mascota?

Ante un sismo en el Perú o cualquier temblor, también es importante considerar la seguridad de las mascotas, ya que suelen reaccionar con estrés durante un movimiento telúrico. Las principales recomendaciones incluyen colocarles un collar con identificación visible (nombre y dirección) para facilitar su localización en caso de extravío durante la evacuación ante un sismo o evento sísmico mayor. Además, se sugiere asignar a un integrante de la familia para mantener la calma del animal y guiarlo hacia una zona segura, sin exponerse al riesgo.

También es clave incluir en la mochila de emergencia artículos básicos como comida para mascotas, una correa resistente y una manta ligera para protegerlas del frío durante una posible evacuación tras el epicentro del sismo o de posibles réplicas posteriores.