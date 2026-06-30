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Temblor en Perú HOY, martes 30 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte toda la información valiosa y de primera mano sobre los últimos movimientos sísmicos en el país para hoy, martes.

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, martes 30 de junio: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP.
Temblor en Perú HOY, martes 30 de junio: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP. | Composición Libero / Melanni Miranda
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza, a diario, un seguimiento exhaustivo de la actividad sísmica en el territorio, dado el frecuente registro de temblores en distintas áreas. En relación a esto, la entidad ha informado que se anticipan sismos para hoy, martes 29 de junio 2026.

Temblor en Perú hoy, 29 de junio de 2026: reporte en vivo del último sismo, según el IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 29 de junio epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Temblor en Perú HOY, 30 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro, según el IGP

09:15
30/6/2026

Recomendaciones tras un sismo

Verifica si hay personas heridas, cierra posibles fugas de gas y corta la electricidad. No uses ascensores y mantente lejos de edificios o estructuras afectadas. Si estás en la costa, comprueba si existe alerta de tsunami.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

  • 1 litro de agua por persona
  • Alimentos enlatados
  • Galletas o productos no perecibles
  • Manta polar ligera
  • Alcohol en gel
  • Mascarillas
  • Artículos de higiene personal
  • Linterna con pilas
  • Radio portátil
  • Silbato para señales de auxilio

¿Cuál es el movimiento telúrico más fuerte registrado en Perú?

El 3 de octubre de 1974, Lima vivió uno de los terremotos más relevantes en la historia peruana, con una magnitud de 8,0 que se registró a las 09:21 de la mañana. Este sismo, que tuvo una duración aproximada de 90 segundos, provocó serios daños en la ciudad y en gran parte de la costa sur del país.

Los efectos fueron desgarradores, dejando un total de 252 muertos y alrededor de 3. 600 heridos, lo que lo convierte en un suceso inolvidable para la memoria colectiva. Este acontecimiento destaca la gran vulnerabilidad del Perú frente a los sismos y recalca la necesidad de fomentar una cultura de prevención y preparación entre la población.

¿Qué es IGP?

Es un organismo público del Ministerio del Ambiente en Perú. Su propósito es examinar, vigilar y analizar eventos naturales como terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes y el fenómeno de El Niño. Gestiona el Centro Sismológico Nacional para dar avisos oficiales sobre movimientos telúricos.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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