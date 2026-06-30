Temblor en Perú HOY, martes 30 de junio: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza, a diario, un seguimiento exhaustivo de la actividad sísmica en el territorio, dado el frecuente registro de temblores en distintas áreas. En relación a esto, la entidad ha informado que se anticipan sismos para hoy, martes 29 de junio 2026.

PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 29 de junio epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Temblor en Perú HOY, 30 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro, según el IGP 09:15 Recomendaciones tras un sismo Verifica si hay personas heridas, cierra posibles fugas de gas y corta la electricidad. No uses ascensores y mantente lejos de edificios o estructuras afectadas. Si estás en la costa, comprueba si existe alerta de tsunami.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

1 litro de agua por persona

Alimentos enlatados

Galletas o productos no perecibles

Manta polar ligera

Alcohol en gel

Mascarillas

Artículos de higiene personal

Linterna con pilas

Radio portátil

Silbato para señales de auxilio

¿Cuál es el movimiento telúrico más fuerte registrado en Perú?

El 3 de octubre de 1974, Lima vivió uno de los terremotos más relevantes en la historia peruana, con una magnitud de 8,0 que se registró a las 09:21 de la mañana. Este sismo, que tuvo una duración aproximada de 90 segundos, provocó serios daños en la ciudad y en gran parte de la costa sur del país.

Los efectos fueron desgarradores, dejando un total de 252 muertos y alrededor de 3. 600 heridos, lo que lo convierte en un suceso inolvidable para la memoria colectiva. Este acontecimiento destaca la gran vulnerabilidad del Perú frente a los sismos y recalca la necesidad de fomentar una cultura de prevención y preparación entre la población.

¿Qué es IGP?

Es un organismo público del Ministerio del Ambiente en Perú. Su propósito es examinar, vigilar y analizar eventos naturales como terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes y el fenómeno de El Niño. Gestiona el Centro Sismológico Nacional para dar avisos oficiales sobre movimientos telúricos.