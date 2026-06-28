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Temblor en Perú HOY, domingo 28 de junio: magnitud y epicentro de los últimos sismos reportados por el IGP EN VIVO
Infórmate en tiempo real sobre los últimos sismos, su magnitud y epicentro, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú.
En Perú, la actividad sísmica es constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, el seguimiento en tiempo real de los movimientos telúricos resulta clave para la población. AQUÍ puedes conocer los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de hoy, domingo 28 de junio, además de recomendaciones básicas de seguridad y datos relevantes sobre los sismos registrados en el país.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, domingo 28 de junio: magnitud y epicentro de los últimos sismos reportados por el IGP EN VIVO
Temblor en Perú HOY, 28 de junio, EN VIVO: magnitud y epicentro vía el IGP
Temblor en Lima
- Fecha y hora local: 28/06/2026 07:02:39
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 53 km
- Latitud: -12.61
- Longitud: -76.51
- Intensidad: II–III en Calango
- Referencia: 10 km al sur de Calango, Cañete – Lima
Temblor en Perú hoy: reporte del IGP en vivo
El seguimiento de los temblores en Perú se realiza de forma permanente a través de los registros oficiales del Instituto Geofísico del Perú, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Estos reportes permiten conocer en tiempo real la magnitud, profundidad y epicentro de cada evento sísmico, información esencial para evaluar su impacto y activar las medidas de prevención correspondientes.
¿Se puede predecir un sismo en Perú?
Actualmente, no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. La Tierra presenta una dinámica compleja y cambiante que impide determinar con precisión el momento, la intensidad o la ubicación de un evento sísmico. Por ello, los especialistas enfatizan que la prevención y la preparación son las herramientas más importantes frente a estos fenómenos naturales, más allá de cualquier intento de predicción.
Teléfonos de emergencia en Perú ante un sismo
Ante una emergencia sísmica, es fundamental contar con los números de contacto de los principales servicios de respuesta rápida en Perú:
- Línea de emergencia nacional: 105
- Policía Nacional del Perú: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106
Estos canales permiten una atención inmediata en situaciones de riesgo, facilitando la coordinación de rescates y la asistencia médica.
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