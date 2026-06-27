Temblor en Perú EN VIVO hoy, sábado 27 de junio: magnitud y epicentro del último sismo, según IGP.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está compartiendo su informe oficial sobre la actividad sísmica en el país, el cual abarca el monitoreo de los recientes movimientos telúricos. Este documento proporciona información relevante, como la magnitud, el epicentro y la localización del último sismo. Además, incluye recomendaciones esenciales para mitigar riesgos y prevenir accidentes ante posibles futuros eventos sísmicos. ¿Se reportó un último movimiento telúrico?

Temblor en Perú EN VIVO hoy, 27 de junio: magnitud y epicentro según el IGP 09:07 Sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico El Cinturón de Fuego del Pacífico es la zona donde se concentran los terremotos y erupciones más intensos del planeta, liberando cada año más del 90 % de la energía acumulada en su interior, según el presidente del IGP, Hernando Tavera.

¿Qué debes hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es necesario mantener la serenidad y actuar con celeridad para salvaguardar tu seguridad. Si te encuentras en un hogar, oficina o centro comercial, es recomendable alejarse de ventanas, vidrios, estantes, lámparas y cualquier objeto susceptible de caer. Debes situarte en una zona segura que hayas identificado previamente y evitar correr o utilizar ascensores.

Si te hallas en la vía pública, mantente alejado de postes, cables eléctricos, muros y fachadas que puedan desprenderse. Si conduces, disminuye la velocidad y estaciona en un lugar seguro, lejos de puentes y estructuras elevadas. Una vez que el movimiento haya cesado, evacúa de manera ordenada si es necesario y mantente atento a la información oficial proporcionada por las autoridades.

Esto debes priorizar en tu mochila de emergencia:

Incluir agua potable y alimentos no perecibles, como enlatados, galletas y barras energéticas.

Un botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas es indispensable.

Contar con una linterna con pilas, un radio portátil y un cargador portátil para el celular.

Se deben incluir mascarillas, alcohol, papel higiénico, ropa de abrigo, una frazada y artículos de higiene personal.

Es aconsejable almacenar copias de documentos importantes, dinero en efectivo, llaves de repuesto y una lista de números de emergencia para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.

¿Cuál fue el sismo más fuerte registrado en Perú?

El 3 de octubre de 1974, Lima vivió uno de los terremotos más devastadores en la historia del Perú, con una magnitud de 8,0 que se registró a las 09:21 de la mañana. Este sismo, que se prolongó durante aproximadamente 90 segundos, provocó severos daños en la capital y en gran parte de la costa sur del país.

Las repercusiones fueron lamentables, con un total de 252 personas fallecidas y cerca de 3.600 heridas, convirtiendo este evento en un recuerdo imborrable en la memoria colectiva. Este suceso pone de manifiesto la alta vulnerabilidad del Perú frente a los sismos y destaca la necesidad de fomentar una cultura de prevención y preparación entre la población.