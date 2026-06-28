Este domingo, 28 de junio, Pisco será reconocida como la capital del ceviche en una ceremonia que se realizará en la Plaza de Armas. Durante el evento, se ofrecerán 30.000 platos gratuitos de este emblemático plato nacional, tal como señaló Gustavo Huerta Escate, director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica. Esta celebración busca resaltar la importancia del ceviche en la gastronomía peruana y promover la cultura culinaria de la región en esta fecha oficial del plato bandera.

Día Nacional del Ceviche: esta ciudad será declarada su capital y anuncian 30 mil platos GRATIS para hoy

Diversas autoridades y asociaciones del sector gastronómico se unieron y lograron posicionar a Pisco como el centro de las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche, con la finalidad de impulsar el turismo y la economía local. En este marco, se planea elaborar el ceviche más grande del mundo.

Ofrecerán 30.000 platos de ceviche GRATIS en Ica este 28 de junio.erán 30.000 platos de ceviche GRATIS en Ica este 28 de junio.

La designación de Pisco como la capital del ceviche se fundamenta en diversos aspectos que destacan a la provincia, como la actividad de pescadores artesanales, la rica biodiversidad marina y la abundancia de restaurantes dedicados a la cocina marina.

Bajo este contexto, Gustavo Huerta, en declaraciones a ABC Noticias Ica, se refirió al apoyo del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, así como de asociaciones como Capatur y el grupo Herencia, que reúne a más de 60 chefs de la región.

Las festividades en esta ciudad ya empezaron; incluso, se realizaron concursos y actividades en diferentes provincias de Ica, incluidas Chincha, Palpa, Nazca y Marcona, y culminaron con un concurso regional de ceviche, en el que se entregó una placa que oficializa a Pisco como la capital de este emblemático plato peruano.

Alcalde de Ica anuncia platos gratis tras la designación como la capital del ceviche

La designación de Pisco como la capital del ceviche, junto con la promoción en diversos medios nacionales e internacionales, busca incrementar el número de visitantes y revitalizar la economía de la región.

El alcalde Huerta Escate anunció que se distribuirán 30.000 platos de ceviche de manera gratuita a la población y resaltó la relevancia de la colaboración entre entidades públicas y privadas. Asimismo, la municipalidad de Ica realizó un evento el 27 de junio en el Campo Ferial y se integró a la agenda festiva que celebra esta importante declaración.

¿Por qué se celebra cada 28 de junio el Día Nacional del Ceviche?

El 28 de junio se conmemora el Día Nacional del Ceviche en Perú, una fecha establecida para rendir tributo a esta emblemática preparación, reconocida oficialmente a través de la Resolución Ministerial N.° 708-2008.

La elección de esta jornada busca fomentar el consumo de pescado y resaltar el ceviche como un ícono de la identidad, diversidad y orgullo del país.