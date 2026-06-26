Marcha LGBTI+ 2026 sábado 27 de junio: a qué hora inicia, rutas en Lima y punto de concentración

La comunidad LGBTI+ y diversas organizaciones participarán este sábado 27 de junio en una nueva edición de la Marcha del Orgullo en Lima, una movilización que busca promover la igualdad, la inclusión y el respeto por los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. Para esta edición, las autoridades ya confirmaron el horario, el punto de concentración y las medidas de tránsito que se aplicarán durante la jornada.

La concentración de participantes comenzará desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Durante las primeras horas del evento se realizarán actividades culturales, presentaciones artísticas y la organización de las delegaciones antes del inicio del recorrido principal, previsto para las 3.00 p. m.

La Marcha del Orgullo LGBTI+ se realizará en la avenida de la Peruanidad del Campo de Marte. | Foto: Marcha Del Orgullo Lima

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBTI+ 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial, la movilización partirá desde el Campo de Marte y avanzará por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco para luego retornar al punto de inicio. A lo largo del trayecto se espera la participación de colectivos, organizaciones, activistas y ciudadanos que respaldan la defensa de los derechos humanos y la no discriminación.

Recorrido de la Marcha del Orgullo 2026 en Lima este 27 de junio.

La Municipalidad de Lima autorizó la realización del evento tras la presentación del plan de organización y seguridad por parte de los organizadores. Asimismo, la Policía Nacional y otras entidades coordinarán el resguardo de los asistentes, además del cierre temporal de algunas vías para garantizar el desarrollo de la marcha.

Cambios en el transporte y recomendaciones para los asistentes

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizado, incluido el Metropolitano y algunos corredores complementarios, modificarán temporalmente sus recorridos conforme avance la movilización y se ejecuten los cierres de calles en el Cercado de Lima y Jesús María. Por ello, se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales durante toda la jornada.

Los organizadores también exhortaron a los participantes a asistir con anticipación, portar hidratación, protector solar y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los voluntarios. La Marcha LGBTI+ se ha consolidado como una de las principales actividades del Mes del Orgullo en el Perú, reuniendo cada año a miles de personas que buscan visibilizar la diversidad y promover una sociedad más inclusiva.