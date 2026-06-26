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¿Cuándo es el Pride Day 2026? Origen, significado y cómo se conmemora en Estados Unidos
El Pride Day motiva a diversas ciudades de Estados Unidos a organizar marchas, desfiles y festivales durante el fin de semana. ¿Qué significa?
El Pride Day (Día del Orgullo) se conmemora a nivel global cada 28 de junio, recordando los disturbios de Stonewall ocurridos en 1969 en Nueva York, Estados Unidos, hechos que dieron inicio a la lucha contemporánea por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Durante todo el mes de junio, se llevan a cabo diversas actividades que buscan fomentar la tolerancia, la igualdad y la visibilidad de la diversidad sexual en la sociedad. ¿Qué debes saber? ¿Se llevarán a cabo eventos importantes?
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Pride Day 2026: origen, significado y mucho más
El Mes del Orgullo tuvo su origen en las revueltas que ocurrieron en la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando la policía de Nueva York realizó una violenta redada en el bar gay Stonewall Inn, ubicado en Greenwich Village. En lugar de dispersarse, los clientes y la comunidad local optaron por resistir, lo que desencadenó enfrentamientos que se prolongaron durante varios días. Este hecho se convirtió en el catalizador del movimiento civil por los derechos LGBTQ+.
Pride Day 2026: origen, significado y más. | Foto Parade.
El Día del Orgullo conmemora la lucha contra la discriminación y la persecución institucional que enfrentaban las personas queer, trans y lesbianas en ese entonces. Esta celebración simboliza la valentía del colectivo al negarse a ocultarse y alzar la voz en defensa de sus derechos civiles, humanos y libertades fundamentales.
¿Qué es Pride Day?
El término “Pride”, que se traduce como “Orgullo”, fue introducido en 1970 por el activista Craig Schoonmaker. Esta propuesta surgió como una respuesta a la vergüenza y el estigma que la sociedad imponía a las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. El mensaje central de este concepto es claro: ninguna persona debe sentirse avergonzada de su identidad, y se exige respeto, visibilidad y la eliminación de la discriminación en todas sus formas.
¿Cómo se conmemora el Pride Day en Estados Unidos?
Durante todo el mes de junio, el país conmemora el Mes del Orgullo, un periodo repleto de actividades que abarcan desde manifestaciones políticas hasta festivales culturales de gran envergadura. En diversas ciudades, se organizan desfiles anuales que incluyen carrozas, música y arte. Los más emblemáticos tienen lugar en metrópolis como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.
Además, se realizan festivales comunitarios, conciertos y ferias, en los que participan organizaciones y activistas, entre ellos la Human Rights Campaign y Los Angeles LGBT Center. Un punto de interés para muchos visitantes es el Monumento Nacional Stonewall, en Nueva York, reconocido como monumento nacional en 2016, que simboliza la lucha por los derechos LGBTQ+.
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