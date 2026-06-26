En años recientes, Maryland, en Estados Unidos, ha logrado disminuir los errores administrativos en la distribución de fondos de asistencia alimentaria (SNAP) destinados a familias de bajos ingresos. No obstante, este avance podría tener repercusiones financieras significativas para el estado en el futuro cercano. ¿Qué podría pasar en dicha zona? ¿Qué deben saber los beneficiarios?

Atención, beneficiarios SNAP: Maryland recibiría penalización tras reducir las tasas de error en los pagos del programa

Según marylandmatters.org y los últimos datos del gobierno federal, Maryland ha logrado una leve disminución en lo que se conoce como la 'tasa de error en los pagos', pasando de 13,64 en el año fiscal 2024 a 13,08 en el año fiscal 2025. Esta actualización se divulgó esta semana.

Aunque la reducción de 0,56 puede parecer mínima, tiene un impacto significativo, ya que determina si el estado deberá pagar más de 240 millones de dólares bajo los nuevos requisitos de reparto de costos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o si podrá beneficiarse de un período de gracia de un año, otorgado a aquellos estados con mayores índices de error.

SNAP: Maryland recibiría penalización tras reducir las tasas de error en los pagos del programa.

Si Maryland no hubiera logrado esta mejora, que es el objetivo tanto de funcionarios federales como estatales, habría calificado para un aplazamiento de un año, basándose en la cifra del año anterior. Al respecto, Carolyn Vega, directora asociada de análisis de políticas de No Kid Hungry, expresó su preocupación, al señalar que 'prácticamente existe un incentivo para empeorar las cosas'. Vega subrayó que, si el índice no se reduce por debajo de 13,33, se podrían evitar multas millonarias.

Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, emitido este 25 de junio, reveló que la administración Trump y el Congreso, bajo control republicano, tienen planes de implementar sanciones fiscales para los estados con altas tasas de error a partir de octubre del 2027, con el fin de 'garantizar que el despilfarro estatal tenga consecuencias'.

¿Qué han dicho los funcionarios de Maryland sobre esta situación?

Funcionarios de Maryland han aclarado que los índices de error en los pagos del programa SNAP no deben interpretarse como indicadores de fraude, sino como reflejo de errores administrativos cometidos por el estado. Esto significa que los beneficiarios pueden recibir montos incorrectos, ya sea insuficientes o excesivos, en relación con los beneficios a los que tienen derecho.

Actualmente, el gobierno federal asume la totalidad de los costos para financiar los beneficios de SNAP en aquellos estados que presentan tasas de error inferiores a 6,00. Sin embargo, a partir del próximo año, aquellos estados que superen este umbral deberán asumir una parte de los costos, que variará entre el 5%, 10% o 15%, dependiendo de la magnitud de su tasa de error, hasta un límite establecido.