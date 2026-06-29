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Temblor en Perú HOY, lunes 29 de junio, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Perú está en una zona sísmica activa por el Cinturón de Fuego del Pacífico. Revisa los reportes del IGP y prepárate ante sismos de gran magnitud.

María Zapata
Temblor en Perú hoy, 29 de junio de 2026: reporte en vivo del último sismo, según el IGP.
Temblor en Perú hoy, 29 de junio de 2026: reporte en vivo del último sismo, según el IGP. | Composición: Líbero / Melanni Miranda.
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En el Perú, la actividad sísmica es constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que los reportes sobre temblores son seguidos minuto a minuto por la población. En esta cobertura EN VIVO, se recopilan los últimos movimientos telúricos registrados en el país, según información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), junto con recomendaciones clave de prevención y análisis de especialistas sobre el riesgo sísmico nacional.

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Último temblor en Perú HOY, lunes 29 de junio de 2026, EN VIVO, según IGP

09:13
29/6/2026

Bienvenidos

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa EN VIVO sobre los sismos registrados hoy, lunes 29 de junio de 2026, con datos actualizados sobre magnitud y epicentro.

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos reportes del IGP sobre sismos

El seguimiento de los sismos en el Perú se mantiene activo durante todo el día a través de los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica a nivel nacional. Cada evento es evaluado en función de su epicentro, magnitud y profundidad, datos que permiten entender el comportamiento del suelo en distintas regiones del país. Aunque muchos de estos movimientos pasan desapercibidos por su baja intensidad, forman parte de una dinámica natural permanente en el territorio peruano.

¿Se puede predecir un sismo en Perú?

Hasta el momento, no existe tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Los especialistas explican que la Tierra es un sistema altamente dinámico, donde no solo importa el momento del movimiento, sino también variables como la magnitud, la profundidad y el tipo de falla. Por ello, la ciencia sí puede monitorear y estimar riesgos, pero no anticipar con precisión la fecha y hora de un evento sísmico.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo en el Perú?

La preparación familiar es clave en un país sísmico como el Perú. Una mochila de emergencia puede marcar la diferencia en las primeras horas tras un movimiento telúrico. Entre los elementos básicos recomendados se incluyen:

  • Artículos de higiene personal
  • Botiquín con insumos esenciales como vendas, gasas y desinfectantes
  • Abrigo para protegerse del frío
  • Alimentos no perecibles como conservas, barras energéticas, chocolates o frutos secos
  • Agua
  • Reserva de dinero en efectivo
  • Elementos de comunicación
  • Artículos especiales según las necesidades de bebés, adultos mayores o personas con condiciones particulares

¿Está preparado el Perú para un terremoto de gran magnitud?

El debate sobre la preparación del país frente a un gran sismo sigue vigente. Según la especialista en Gestión de Riesgos de Desastres y docente de ESAN, Mary Mollo, los terremotos no tienen el mismo origen ni generan los mismos efectos en todos los lugares. Explica que, a diferencia de países como Venezuela, donde los sismos se producen por el desplazamiento lateral entre placas tectónicas, en el Perú están asociados al proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que provoca movimientos generalmente más intensos, prolongados y con mayor capacidad destructiva.

En ese contexto, la experta advierte que la naturaleza geológica del país obliga a mantener una cultura de prevención constante y una adecuada preparación ante emergencias.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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