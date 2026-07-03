Último temblor HOY, viernes 3 de julio, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP

En el Perú, la actividad sísmica es constante, por lo que el monitoreo en tiempo real de los temblores es clave para la seguridad de la población. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia permanente de los movimientos telúricos registrados en el país y actualiza la información oficial sobre la magnitud, la hora y el epicentro de cada evento sísmico. Además, en Diario Líbero, la ciudadanía puede mantenerse informada en tiempo real sobre los últimos sismos en el Perú y acceder a recomendaciones de prevención ante situaciones de emergencia.

Temblor HOY, 3 de julio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP 11:27 Temblor HOY en Cusco IGP confirmó un reciente sismo de 3.4 en Cusco. 10:36 Bienvenidos Conoce toda la información EN VIVO sobre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre todos los sismos que ocurren HOY, viernes 3 de julio en el territorio nacional.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

El epicentro del último sismo en el Perú lo determina y reporta el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), entidad encargada de analizar los eventos registrados en la Red Sísmica Nacional. Esta red está compuesta por sensores distribuidos estratégicamente en todo el territorio peruano, lo que permite ubicar con precisión el lugar donde se origina cada movimiento telúrico.

Para recibir alertas en tiempo real sobre el epicentro, la magnitud y la hora de los sismos, las personas usuarias pueden descargar la aplicación móvil Sismos Perú, la cual envía notificaciones oficiales basadas en la información del IGP y el CENSIS.

¿Por qué el Perú es un país altamente sísmico?

El Perú se ubica en el borde occidental de América del Sur, dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Esta ubicación geológica provoca la constante liberación de energía en forma de sismos. Por ello, el país requiere una evaluación permanente del peligro sísmico, lo que permite planificar medidas de prevención y reducir los posibles impactos de futuros movimientos telúricos en la población y la infraestructura.

Teléfonos de emergencia en el Perú

Ante cualquier emergencia por sismo en el Perú, es fundamental tener a la mano los principales números de ayuda:

Línea de emergencias nacional : 105 (Policía Nacional del Perú)

: 105 (Policía Nacional del Perú) Bomberos : 116

: 116 Policía de Carreteras : 110

: 110 Defensa Civil : 115

: 115 Infosalud : 113

: 113 SAMU (ambulancia) : 106

: 106 Cruz Roja: 01 266 0481

Estos canales permiten una respuesta rápida ante situaciones de riesgo derivadas de un temblor o de un desastre.