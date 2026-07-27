Epicentro del temblor en Perú HOY, lunes 27 de julio EN VIVO: a qué hora y dónde se registró el último sismo según el IGP

Un nuevo movimiento sísmico fue reportado en Perú este lunes 27 de julio de 2026, según los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) proporciona los principales datos del sismo, como la hora del evento, la magnitud registrada y la ubicación del epicentro.

Temblor en Perú HOY, 27 de julio EN VIVO: hora y epicentro del último sismo, según el IGP 09:26 Temblor hoy en Lambayeque - Fecha y hora local: 27/07/2026 00:37:02 - Magnitud: 3.6 - Profundidad: 66 km - Latitud: -5.98 - Longitud: -80.19 - Intensidad: II-III Olmos - Referencia: 49 km al oeste de Olmos, Lambayeque - Lambayeque. 09:24 Temblor hoy en Huánuco - Fecha y hora local: 27/07/2026 00:17:08 - Magnitud: 4.0 - Profundidad: 124 km - Latitud: -9.45 - Longitud: -75.09 - Referencia: 16 km al suroeste de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco. 09:23 Bienvenidos Consulta la información EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo reportado en el territorio nacional HOY, lunes 27 de julio de 2026. Conoce todos los detalles del evento sísmico, como su magnitud, epicentro, profundidad y localización precisa.

El monitoreo permanente de los especialistas permite mantener informada a la población sobre la actividad sísmica del país y reforzar la importancia de contar con medidas de prevención ante posibles emergencias.

Temblor en Perú hoy: consulta el reporte oficial del IGP sobre el último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional, informó los detalles del movimiento telúrico registrado durante la jornada del lunes 27 de julio de 2026. El reporte incluye información técnica sobre la magnitud del sismo, la profundidad, la ubicación del epicentro y la intensidad percibida en las zonas cercanas.

Según el sistema de vigilancia sísmica nacional, los especialistas monitorean de forma permanente los movimientos registrados por una red de sensores instalada en diferentes regiones del país. Estos equipos permiten obtener datos precisos sobre cada evento y emitir reportes oficiales para la ciudadanía.

¿Cómo se registran los sismos en Perú?

Los datos de cada sismo registrado en el territorio peruano son recopilados por el CENSIS a través de la Red Sísmica Nacional, una plataforma integrada por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en distintas zonas del país. Esta infraestructura permite identificar las principales características de un terremoto o temblor, como su origen, la energía liberada y su ubicación. De esta manera, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) puede proporcionar información oportuna sobre los eventos sísmicos ocurridos en el territorio nacional.

El temblor en Lima y los demás movimientos sísmicos reportados en diferentes regiones forman parte de la actividad sísmica habitual del Perú, un país ubicado en una zona de alta interacción tectónica.

¿Qué significan la magnitud y la intensidad de un sismo en Perú?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que los sismos en el país se originan principalmente por la convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana. Este proceso genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca el movimiento del suelo.

La magnitud de un sismo representa la cantidad de energía liberada durante el evento y se calcula a partir de las ondas sísmicas registradas. En cambio, la intensidad describe los efectos que el movimiento produce en la superficie, según los daños ocasionados y la percepción de las personas.

Ante cualquier reporte de temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras dentro del hogar o centro de trabajo, preparar una mochila de emergencia y participar en simulacros para reducir los riesgos durante una eventual emergencia.