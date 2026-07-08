Temblor HOY, miércoles 8 de julio, EN VIVO: magnitud y epicentro de los últimos sismos en Perú, según el IGP

Los movimientos sísmicos continúan siendo monitoreados en tiempo real por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de informar sobre la magnitud, ubicación y características de cada evento registrado en el territorio nacional. Revisa aquí los detalles del temblor de hoy en Perú, incluido el reporte actualizado del sismo registrado en el país, así como las recomendaciones y números de emergencia disponibles ante cualquier eventualidad.

Temblor HOY, 8 de julio, EN VIVO: epicentro de los últimos sismos en Perú, según el IGP 08:45 Temblor hoy en Huánuco - Fecha y hora: 8 de julio de 2026, 02:31:40 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 15 km - Latitud: -8.87 - Longitud: -76.84 - Intensidad: II en Huacaybamba - Epicentro: 22 km al noreste de Huacaybamba, provincia de Huacaybamba, Huánuco. 08:44 Temblor hoy en Junín - Fecha y hora: 8 de julio de 2026, 00:00:29 - Magnitud: 4.5 - Profundidad: 17 km - Latitud: -10.92 - Longitud: -74.87 - Intensidad: III-IV en Satipo - Epicentro: 45 km al noroeste de Satipo, provincia de Satipo, Junín.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, miércoles 8 de julio, en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene actualizado el registro de los sismos ocurridos en el país, proporcionando datos como la hora del movimiento, magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro. Para conocer los últimos reportes del temblor de hoy en Lima y otros eventos registrados durante el 8 de julio de 2026, la población puede consultar los canales oficiales del IGP, donde se publican los detalles de cada actividad sísmica detectada.

El monitoreo constante permite que las autoridades y la ciudadanía dispongan de información oportuna sobre los movimientos telúricos, facilitando la adopción de medidas preventivas cuando sea necesario.

¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en Perú?

Los datos de los movimientos sísmicos son recopilados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) mediante la Red Sísmica Nacional, una plataforma integrada por sensores especializados instalados en diferentes zonas del país. Estos equipos registran la velocidad, la aceleración y el desplazamiento del suelo durante un sismo, lo que permite analizar sus principales características y emitir reportes oficiales en pocos minutos.

El Instituto Geofísico del Perú es la institución responsable de registrar y difundir la información sísmica nacional. A través de sus plataformas oficiales, comunica la magnitud y ubicación de cada evento, como ocurre con los reportes del temblor de hoy, 8 de julio, y el seguimiento de los eventos sísmicos registrados en Lima durante 2026.

Teléfonos de emergencia en Perú

Ante un sismo de gran intensidad o cualquier otra situación de riesgo, es importante mantener la calma y comunicarse con los servicios de ayuda disponibles en el país.

Línea de emergencia nacional: 105

Permite acceder a servicios de emergencia y seguridad mediante un único número.

Policía Nacional del Perú : 105

: 105 Bomberos : 116

: 116 Policía de Carreteras : 110

: 110 Defensa Civil : 115

: 115 Infosalud : 113

: 113 Cruz Roja : 01 266 0481

: 01 266 0481 Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Ante un temblor en Perú, las autoridades recomiendan identificar zonas seguras dentro del hogar, tener lista una mochila de emergencia y mantenerse informado mediante fuentes oficiales para evitar la difusión de información falsa.