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Alerta de tsunami en Perú tras terremoto de magnitud 7.6 en Panamá: Marina de Guerra del Perú "intensifica la vigilancia" en las costas

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el sur de Panamá este viernes y activó la vigilancia preventiva ante un posible tsunami en nueve países de América Latina.

María Zapata
Un fuerte sismo remeció Panamá este 9 de octubre y activó la vigilancia en varios países de la región.
Un fuerte sismo remeció Panamá este 9 de octubre y activó la vigilancia en varios países de la región. | Composición: María Zapata | Líbero
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La Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia en el litoral nacional tras el terremoto de magnitud 7,6 registrado este viernes en Panamá. La medida busca monitorear de manera preventiva la posible generación de un tsunami que pueda afectar las costas peruanas.

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Alerta de tsunami en Perú: Marina de Guerra vigila el litoral

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) informó, a través de su cuenta oficial de X, que mantiene el monitoreo de las condiciones del mar tras el fuerte sismo registrado en Centroamérica. Según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, Perú figura entre los nueve países que deben vigilar la posible llegada de este fenómeno.

El aviso de "intensifica la vigilancia" corresponde a una fase de monitoreo preventivo. Durante este proceso, los especialistas evalúan la información sísmica y oceanográfica para determinar si existe algún riesgo para el litoral peruano.

alerta de tsunami en peru

La Marina de Guerra del Perú emite una alerta de tsunami tras el terremoto registrado en Panamá.

Por su parte, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló que existe la posibilidad de que se genere un tsunami. Sin embargo, explicó que, debido a la distancia del epicentro, su impacto en el país sería de baja intensidad y no representaría un peligro significativo.

Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá: ¿dónde se ubicó el epicentro?

El movimiento sísmico se registró a las 12:56 p. m. (hora local) y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tonosí, en el sureste de Panamá. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el temblor se produjo a unos cuatro kilómetros de profundidad.

Tras el terremoto principal, se registraron otros dos movimientos sísmicos de magnitudes 6,0 y 6,1, ambos con epicentro en Tonosí, según los datos difundidos por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

terremoto en panamá

El movimiento telúrico se registró en el suroeste de Panamá, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros

Ante esta situación, las autoridades peruanas mantienen el monitoreo del litoral para detectar posibles variaciones en las condiciones del mar e informar oportunamente a la población sobre cualquier novedad oficial.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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